Ranger Sport sai por R$ 67.990 no Brasil

A Ford, enfim, lançou a Ranger Sport no mundo. Apresentada como versão esportiva da picape da Ford, a Ranger Sport já está disponível na carroceria de cabine simples com um pacote de apetrechos visuais, mais equipamentos e o potente motor 2.5 flex 16V, de 173 cavalos de potência e torque máxima de 243 Nm (etanol), auxiliado pelo câmbio manual de cinco marchas.

O modelo Sport - que já tem mais de 10 mil unidades no mercado brasileiro - incorpora um visual com soleiras, santantônio, faixas laterais, apliques frontais e logo na caçamba. O visual da Ranger Sport é valorizado pelas rodas de liga leve de 17 polegadas com pneus 265/65, faróis de neblina, vidros, travas e retrovisores elétricos, além de CD MP3 player com bluentooth, entrada USB e tela de 4,2 polegadas no painel de instrumentos.

Para brigar com as rivais Hilux e S10, a Ranger Sport vem equipada com ar-condicionado, piloto automático, freios ABS com distribuidor eletrônico de frenagem e pistões dianteiros duplos e limitador de carga e carroceria com zonas de absorção de impactos. Por sinal, a Ranger Sport tem uma caçamba que transporta 1.455 kg de carga ou 1.800 litros. Tem ângulos de entrada de 28 graus e de saída de 26 graus.

A Ford oferece a Ranger Sport nas cores branco ártico e vermelho bari (sólidas), além de prata geada (metálica) e preto gales e azul aurora (perolizadas). Sai por R$ 67.990.

