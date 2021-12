Ranger encara Hilux e quer lugar ao sol

Se 2016 é mesmo o ano das picapes no Brasil, a disputa dos pesos médios já tem os finalistas. Renovada no ano passado, a Toyota Hilux SRX ganhou uma adversária a altura com a chegada da nova versão da Ford Ranger, que tem no modelo Limited uma concorrente direta na categoria luxo em preço, força, tecnologia e desempenho.

Em ambos os casos, os utilitários top de linha foram atualizados para dar mais conforto ao motorista, mas não esqueceram a essência do seu DNA que é a aptidão para o trabalho bruto, principalmente no campo ou em situações mais extremas como a rodagem em estradas de terra, cascalho ou com muita lama.

Embora tragam equipamentos vistos em veículos de luxo, tanto a Hilux quanto a Ranger deixam claro que são veículos de força, feitos para também dar algum conforto aos ocupantes, mas não trazem benefícios em dirigibilidade ao motorista que pretende usá-los em circuito essencialmente urbano.

Semelhanças o consumidor verá nas duas picapes a tração 4x4, o câmbio automático de 6 marchas, um visual moderno, o ar-condicionado digital de duas zonas, sistema multimídia com GPS, MP3, Bluetooth, comandos no volante, capacidade de carga de uma tonelada, sensores de estacionamento, câmera de ré, bancos em couro, assistente de rampa e descida e rodas de 18".

As duas têm ainda muita disposição graças ao conjunto mecânico. A picape da Ford utiliza um motor turbo diesel 3.2 L, com 20 V e 200 cv de potência. A Toyota tem 177 cv em um inédito turbo diesel 2.8 de 16 V.

Em tamanho, a Ranger é só um pouquinho mais larga (1,86 x 1,85 m), alta (1,84 x 1,81 m) e comprida (5,35 x 5,36 m). O que difere mesmo para quem viaja na cabine é o entre-eixos, e a Ranger também ganha da Hilux com 3,22 x 3,08 m. A boa posição de dirigir dá ampla visão dos carros e traz segurança. As duas ainda trazem, na versão mais cara, sete air bags, controle de estabilidade e de tração, assistente de partida em rampas e descida.

Diferenças estão na chave presencial na Hilux, que ainda traz TV digital, faróis de LED e dois tipos de regulagem (Eco e Power). A Ranger tem a tela multimídia um pouco maior e utiliza outras duas telas configuráveis dentro do quadro de instrumentos. Tem também piloto automático adaptativo, sistema de permanência em faixa, alerta de colisão, além de sensores de luz, chuva e farol alto automático.

A ideia da Ford é conseguir encostar na líder do segmento (picape de luxo) Hilux. Se for só pelo o preço a Ford Ranger Limited vence pois parte de R$ 179.900, enquanto a Hilux SRX começa a ser vendida por R$ 188.200. Mas a picape japonesa tem melhor revenda

adblock ativo