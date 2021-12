Range Rover Vogue tem preço inicial de R$ 551.800

A Land Rover divulgou nesta segunda-feira (04) os valores do SUV de luxo Range Rover Vogue. Na sua quarta geração, o modelo chega com preços que variam entre R$ 551,8 mil e R$ 604,8 mil.

O carro tem cinco versões: três a diesel, com 339 cavalos de potência, e duas com sistema Supercharged, que gera 510 cv.

Classiautos participou do lançamento do novo Range Rover nas estradas do norte do Marrocos em novembro de 2012. Para ler a avaliação, clique aqui.

Preços e versões

4.4 SDV8 Vogue Diesel - R$ 551.800

4.4 SDV8 Vogue SE Diesel - R$ 575.800

4.4 SDV8 Autobiography Diesel - R$ 596.800

5.0 S/C Vogue SE SuperCharged - R$ 583.800

5.0 S/C Autobiography SuperCharged - R$ 604.800

adblock ativo