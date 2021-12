Range Rover Velar chega em outubro; confira os preços

A Land Rover divulgou nesta terça-feira,16, os preços do seu novo SUV, o Range Rover Velar. O modelo já está em pré-venda nas lojas da marca e as entregas começam a partir do dia 31 de outubro. Os preços sugeridos variam de R$ 383.100 mil até R$ 513.900 mil, dependendo da versão escolhida.

O SUV de luxo chega em quatro configurações: R-Dynamic S (R$ 383.100), R-Dynamic SE (R$ 405.400), R-Dynamic HSE (R$ 445.500) e First Edition (R$ 513.900), limitada a 20 unidades. Todas são equipadas com o motor 3.0 V6 Supercharged de 380 cavalos a gasolina e tração integral. O câmbio é automático ZF de oito marchas.

A partir de outubro, a Land Rover irá disponibilizar mais duas versões para compra: a 2.0 Ingenium a gasolina com 250 cv (R$ 291 mil) e 2.0 Ingenium a diesel com 180 cv (R$ 311 mil). Os veiculos serão importados do Reino Unido, onde são produzidos na fábrica de Solihull.

Posicionado entre o Evoque e o Range Rover Sport, o Velar traz ainda tecnologia embarcada inaugurando um novo sistema multimídia, batizado de Touch Pro Duo, formado por duas telas de 10 polegadas sensíveis ao toque

Entre a lista de itens de série, o Velar é equipado com suspensão pneumática frontal e traseira, faróis em led, volante de couro, painel de instrumentos em TFT, aviso de saída de faixa de rodagem, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, retrovisores com redução de reflexo e rebatimento elétrico, abertura do porta-malas por gesto, rodas aro 19, bancos de couro, assentos elétricos com 10 ajustes e memória, com Meridiam de 380 W. O porta-malas tem capacidade de 673 série.

