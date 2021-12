Imagine-se testando um veículo 4x4 dentro de um avião. No lançamento mundial do novo Range Rover Sport, a Land Rover ofereceu esta oportunidade aos jornalistas presentes no evento mais inusitado já feito pela indústria automotiva.

Depois de rodar quase 700 km em dois dias entre a Inglaterra e o País de Gales, o combio de Range Rover Sport chegou ao aeroporto de Kemble Cotswold. No primeiro momento, fiquei achando que era uma missão de um filme de espionagem, similar as aventuras do agente secreto 007, o James Bond.

A manhã nas dependências do aeroporto seria para uma experiência única. Todos iriam participar de testes de avaliação da nova suspensão pneumática e da parafernália eletrônica do Range Rover Sport.De maniera inusitada, o lançamento se transformou em uma aventura para os jornalistas. Fiquei ansioso e extremamente entusiasmado: a missão era a de andar com o carro dentro de um Boieng 747 estacionado na pista do aeroporto.

Dentro do avião - A inglesa Land Rover desvendou as linhas harmoniosas da versão mais esportiva do Range Rover, modelo que ficou bem parecido com o irmão menor Evoque - chamado até de baby Range - e que chega com motores V6 e V8 até o fim de 2013 ao Brasil.

Veja em primeirão mão o vídeo com o jipão de luxo dentro do avião. O modelo terá a opção de três motores - dois 3.0 V6, um SDV6 (292 cv) e outro a gasolina (340 cv), e V8 Supercharged gasolina (510 cv).

Roberto Nunes, em Kemble Cotswold, Reino Unido Range Rover Sport testado dentro de um avião

