O Range Rover Sport PHEV é o primeiro SUV a subir os 999 degraus das escadas do Heaven’s Gate, na China, com inclinação de 45 graus. O modelo é equipado com um motor 2.0 turbo de quatro cilindros a gasolina de 300 cv e um elétrico de 116 cv. A potência combinada é de 404 cv. O torque chega aos 65,2 mkgf. Apenas com o motor elétrico, o veículo tem autonomia de 50 km.

Dirigido pelo vencedor de Le Mans e piloto da Panasonic Jaguar Racing, Ho-Pin Tung, o SUV percorreu 11,3 km pela Tianmen Mountain Road, conhecida como a Estrada do Dragão, em 20 minutos. Após trilhar as 99 curvas e chegar ao topo da estrada, Ho-Pin Tung escalou os 999 degraus.

Na Estrada do Dragão o Range Rover Sport PHEV foi guiado no sistema Terrain Response 2 no modo dinâmico e para subir as escadas do Heaven’s Gate, o condutor do veículo combinou o motor a gasolina ao elétrico.

Lhays Feliciano Range Rover Sport híbrido é primeiro SUV a escalar 999 degraus na China

