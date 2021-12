Range Rover Evoque nacional chega às lojas

Com a fábrica recém inaugurada em Itatiaia (RJ), a Land Rover inicia a venda do Range Rover Evoque nacional nas concessionárias. São três versões (SE, SE Dynamic e HSE Dynamic) todas equipadas com motor 2.0 turbo a gasolina de 240 cavalos, câmbio automático de nove marchas e preços entre R$ 224.000 e R$ 273.800.

Na comparação com os modelos equivalentes importados, não houve alteração no preço. De acordo com a equipe de engenharia da Land Rover, os veículos nacionais possuem o mesmo padrão de qualidade dos modelos que eram trazidos da Inglaterra.

O modelo sai de fábrica equipado com novo sistema de entretenimento In Control com interface reformulada e os sistemas de auxílio à condução: Park Exit e Park Assist. O item auxilia em manobras de baliza sem a interferência do condutor.

Para melhoria no consumo de combustível, a linha Evoque conta com o sistema Stop/Start, que interrompe o funcionamento do veículo em situações de congestionamento e religa o veículo imediatamente ao primeiro toque do motorista no acelerador.

Posteriormente, a fábrica deve produzir também versões com motor diesel, com propulsor 2.2 de 190 cv, que custa R$ 244.600. E vale lembrar que o segundo modelo da marca a ser feito em território nacional será o Discovery Sport, também previsto para iniciar a produção aqui ainda em 2016.

