Range Rover chega em versão especial Sicilian Yellow

A Land Rover anunciou a chegada de uma série limitada do Range Rover Evoque Dynamic Teck - o topo de linha da gama -, batizada de Sicilian Yellow. São apenas 20 unidades, sendo uma reservada para Salvador e outra para Recife. Os modelos estarão disponíveis nas concessionárias na última semana de outubro, com preço de R$ 266 mil.

O modelo especial conta com o amarelo vibrante espalhado em vários detalhes, como teto e espelhos retrovisores. Há também, pela primeira vez no mercado nacional, o Black Design Pack. Com apelo esportivo, o pacote adiciona spoiler traseiro esportivo, faróis dianteiros e faróis de neblina escurecidos, luzes traseiras claras e rodas de 20 polegadas em preto brilhante. A grade dianteira e os escapamentos têm acabamento em preto Santorini.

O modelo chegará em Salvador na última semana de outubro, em apenas uma unidade (Foto: Divulgação)

No interior, o couro preto dos bancos em formato concha, do painel, do volante e das portas casa com a costura em Sicilian Yellow, que também está em um acabamento em aço escovado no painel.

Como é baseada na versão Dynamic Teck, a série especial traz equipamentos como a tela touch-screen de alta resolução, com 8 polegadas. Com tecnologia Dual-View, a tela possui imagens completamente distintas, que mudam de acordo com o ângulo em que é vista. Já o sistema de áudio é composto pelo som Meridian, com 17 alto-falantes e um subwoofer, conectividade Bluetooth, entrada para iPod, MP3 e CD e disco rígido de 10GB, para armazenar músicas.

Há também sistema Keyless, ar condicionado digital dual zone, teto solar panorâmico, tampa do porta-malas com acionamento elétrico e sistema de câmeras 360 com assistente de reboque.

O motor é o 2.0 Turbo Si4, que desenvolve 240 cavalos de potência e atinge velocidade máxima de 217 km/h. A marca do zero até os 100 km/h é feita em 7,6 segundos. A transmissão é automática de seis velocidades, com opções de trocas sequenciais por meio de borboletas atrás do volante.

As outras versões do Range Rover Evoque são: Pure (R$ 175 mil), Prestige (R$ 199,9 mil), Dynamic (R$ 205 mil), Prestige Tech (R$ 245 mil) e Dynamic Teck (R$ 250 mil).

