Rallye do Batom valoriza mulher ao volante

O Rallye do Batom ganhou festa de apresentação, com direito a almoço em uma churrascaria da orla de Salvador, para anunciar as novidades da 22ª edição. Um dos poucos eventos do automobilismo brasileiro para o público feminino, o Rallye do Batom tem como norma tirar a função das mulheres de meras acompanhantes. Nada de ser navegadora ou "zequinha" na equipe. A ordem é a mulherada estar ao volante, comandando as ações do carro durante a competição.

Há 21 anos realizada na Bahia, a prova continua atraindo as meninas. O espirito feminino é tanto que, no regulamento da competição, há variadas categorias, duas delas são especialmente para a mulherada: a Batom 4×2 (com carros comuns) e Batom 4×4 (com veículos off road). Para completar, o rallye irá indicar também os vencedores nas categorias Graduados 4x4, Turismo 4x4, Expedition 4x4, Turismo light 4x2 e convidados.

De acordo com Selma Morais, presidente da Federação de Automobilismo da Bahia (FAB), "além da diversão e de um momento de entretenimento, o rallye quer principalmente suprir a falta de uma oferta mais ampla de campeonatos esportivos voltados para as mulheres". A ideia da mentora da "brincadeira" é a de crescer ainda mais na Bahia e ampliar os planos da competição para outras cidades do Nordeste do Brasil.

Para participar da competição, basta cada dupla doar 40 kg de alimentos que serão entregues a instituições carentes de Salvador. Na prática, a dupla de aventureiros pode optar por comprar 40 quilos de feijão (R$ 2,65/kg), pagando R$ 106. Há ainda as opções do arroz (R$ 2,68 por quilo), gastando o total de R$ 107, ou de farinha (R$ 1,65/kg), pagando R$ 66 pela inscrição. Além disso, é cobrada uma taxa de R$ 50 pelo uso do GPS e mais R$ 150 por cada zequinha no carro. Sendo assim, a inscrição de um carro com piloto, navegador e dois zequinhas deve ser feita com a doação dos 40 kg de alimentos, mais R$ 350 (GPS e os dois zequinhas).

A prova deste ano vai acontecer no dia 18 de outubro, com largada às 9 horas, no Jardim dos Namorados. Os participantes percorrerão cerca de 120 km de trilhas, saindo de Salvador em direção a Lauro de Freitas, Camaçari e Mata de São João. A competição ocorre durante o dia inteiro e tem previsão de cinco horas de duração. Ao fim da tarde haverá a tradicional festa da chegada com a entrega dos troféus e medalhas aos vencedores e a famosa feijoada no Catussaba Resort Hotel.

adblock ativo