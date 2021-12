Rallye do Batom chega a sua 24ª edição

As mulheres que gostam de aventuras já podem se preparar. O Rallye do Batom 2016 já tem data e hora marcada, dia 29 de outubro, ás 9h. Com saída do Jardim de Alah, a competição de regularidade vai reunir a mulherada para comemorar os 24 anos do evento esportivo.

O off-road pensado para o público feminino é divido em categorias para ninguém ficar de fora, pode participar carros 4x4 ou 4x2. A prova é para quem enfrenta os desafios da trilha corajosamente, sem perder o humor e a elegância, e acontece ininterruptamente desde 2003.

Para anunciar oficialmente a abertura do Rallye 2016, foi realizado hoje, 11, o almoço com a presença da idealizadora Selma Morais, presidente da Federação de Automobilismo da Bahia, que contou sobre as novidades deste ano na competição. Esse ano, o rallye vai contar com a presença do cantor Denny, da Timbalada e do Presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo, Cleyton Pinteiro. Também foi anunciado que este ano terá à frente da parte técnica a dupla formada por José Maria Alves, que será o diretor de prova, e Rogério Almeida, o diretor de cronometragem. "O rallye foi pensando para as mulherer baianas desfrutarem da aventura do automobilismo, e não vence quem é mais rápido, a participante é desafiada a trilhar por percursos com muita atenção", pontua a presidente.

Ao final da competição, serão eleitos e premiados a Garota e Garoto do Batom, e o carro mais enfeitado.

Para participar do Rallye, o competidor precisa doar 40 kg de alimentos não perecíveis e pagar R$ 50 (pelo GPS), em todas as categorias. As inscrições podem ser feitas pelo site www.rallyedobatom.com.br.

