Rally Náutico singra as águas da Baía de Todos os Santos

A Baía de Todos os Santos é calma e de lugares paradisiacos. E o setor náutico tem organizado eventos, como a 6ª edição do Rally Náutico da Bahia, que acontece neste sábado (20/09), com largada no Yacht Clube da Bahia às 11h. Os barcos vão singrar as águas da Bahia para um evento de confraternização entre os adeptos de esportes de regularidade e amantes do mundo náutico.

Parceria entre o Yacht Clube da Bahia e a Bahia Marina, o Rally tem saída do Yacht Clube da Bahia, e segue em um percurso por lugares de águas calmas, passando pela Barra, com ponto neutro na Bahia Marina. Em seguida, os triipulantes seguem com as embarcações para as bandas do Monte Serrat, voltando para o Yacht.

O organizador técnico do Rally, Glênio Cogo, explica que "a modalidade de regularidade surge com o objetivo de aproximar a tripulação e promover a navegação mais segura, difundido o uso do sistema GPS e das tecnologias disponíveis. Possibilita também agregar famílias, já que não há um conceito restrito de competidores e sim, de uma equipe, geralmente formada por familiares, que desenvolvem papéis importantes durante a competição", reforça Cogo.

A comissão promove dicas de segurança de navegação marítima para todos os participantes, com informações sobre o roteiro, normais de navegação e da competição. Este ano, houve ainda consultoria personalizada sobre a utilização correta do GPS náutico. A premiação e coquetel de encerramento ocorrem com show de Simone Sampaio, no Yacht Clube, às17h30.

adblock ativo