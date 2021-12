Rally náutico singra as águas da baía

Começou a contagem regressiva para o 5º Rally Náutico da Bahia: faltam 24 dias. O evento acontece este ano no início oficial da primavera, no dia 21 de setembro, nas águas da Bahia de Todos-os-Santos.

O percurso será de 20 milhas náuticas, com largada do Yacht Clube da Bahia às 11 horas. Os competidores seguirão em direção à Barra e voltarão, parando no pier da Bahia Marina por volta de 12h30. No local, considerado o ponto neutro, haverá um lanche e uma confraternização.

Depois, os participantes seguem até o Monte Serrat. A chegada é no Yacht Clube, às 16h. A apuração acontece às 17h, com festa de premiação no Salão de Eventos do clube às 17h30. O coquetel de encerramento terá show de Simone Sampaio.

Os interessados podem se inscrever até o dia 18 de setembro, na Bahia Marina, no Yacht Clube da Bahia ou pela Fanpage do evento no Facebook (facebook.com/rallynauticodabahia).

Neste ano, o Rally tem espaço para até 60 competidores, contra 50 vagas da edição do ano passado. O valor é de R$ 400 para os sócios do Yacht e clientes da Marina. Já para o público em geral, o preço é de R$ 500. O pagamento garante camisas para até seis pessoas no mesmo barco, que deverá ser a motor, de até 18 pés e regularizado na Capitania dos Portos.

São duas categorias: aberta - para participantes de todo o Brasil - e Bahia, específica para tripulações de Salvador.

Família

Para Leilane Loureiro, diretora da Bahia Marina e uma das organizadoras do evento, o Rally estimula a diversão de toda a família. "Não é uma corrida apenas, mas um passeio. É comum vermos um avô conduzindo, enquanto o neto mexe no GPS", conta.

Segundo a diretora, a competição é parecida com a de carros: existe um roteiro a ser seguido em um tempo determinado. "Não adianta chegar muito rápido em um local. Como a pista é 'imaginária', indicada apenas no navegador, se um participante chega muito cedo em um dos pontos, pode ser que ele não tenha seguido o caminho certo", explica.

Para garantir que a rota esteja correta, os GPS utilizados serão da própria organização, que funcionarão como uma caixa preta. Neles, estarão contidas as informações do percurso feito e do tempo. Ganha quem percorrer o mais correto possível dentro do tempo estabelecido.

O competidor terá um curso de GPS no dia 19 de setembro, às 19 horas, no Yacht Clube. Já no dia 20, véspera do Rally, acontecerá, no mesmo local e horário, um briefing e o sorteio da ordem de saída. Já estão confirmados para esse ano 27 inscritos, sendo seis participantes da região Sul do País.

Veja a programação:

Inscrições

As inscrições estão abertas até o dia 18 de setembro e podem ser feitas pela Fanpage do evento no Facebook, com valor de R$ 500. Os clientes da Bahia Marina e os sócios do Yacht Clube da Bahia podem se inscrever nos locais pelo valor de R$ 400. No dia 19/09, haverá um curso de GPS para os participantes

Saída

21/9, às 11h, no Yacht Clube da Bahia

Festa

A chegada será às 17h, no Yacht Clube da Bahia. A premiação acontece no salão de festas do local, com show de Simone Sampaio

adblock ativo