Rally de luxo apresenta Pagani Zonda F de R$ 5 milhões

Realizado nos dias 4 e 7 de agosto, a terceira edição do Dream Route, primeiro rally de luxo do Brasil e o maior evento do gênero na América Latina contou com a participação de 60 superesportivos que rodaram por 350 quilômetros pelas estradas do sul do Brasil. Os carros largaram de Curitiba (PR), rumo a Jurerê Internacional, em Santa Catarina, passando pelas também cidades de Balneário Camboriú e Florianópolis.

Entre os grandes destaques, estava um Pagani Zonda F que veio da Argentina puxar o comboio no evento. O modelo de luxo foi fabricado com estrutura de fibra de carbono, equipado com motor Mercedes-Benz AMG 7.3 V12, que rende 675 cavalos de potência (com escapamento modificado) e atinge surpreendentemente 350 km/h. A versão Zonda F é uma série limitada a 25 carros, que homenageia o piloto argentino Juan Manual Fangio (daí a letra F que o identifica) e ganha em relação ao modelo normal maior potência e itens exclusivos na carroceria.

Com todo luxo e esportividade, o carrão sai pela bagatela de R$ 5 milhões. As 59 máquinas que participaram do Rally, somadas, totalizam nada menos que R$ 75 milhões.

Mas o Dream Route deixou os amantes de superesportivos aficcionados ao apresentar opções para todos os gostos. Tinha Audi R8, plotado de carro de polícia americana, com o propulsor potente 5.2 V10 de 525 cavalos. Entre as Ferraris, a 458 Specially Novitech Rosso, única no Brasil, roubou a cena. Lamborghini Gallardo Valentino Balboni, Mercedes-Benz AMG GT, Porsche 911 Turbo, Panamera turbo, Corvette C7, Nissan 350 GTs, Chevorlet Camaro, Dodge Challanger, além do exclusivo Fisker Karma, um superesportivo híbrido, com motor elétrico e a combustão, que juntos geram 408 cavalos de potência. Plotado de roxo com os logotipos verdes, esse carro simbolizou o Green Route, uma ação de sustentabilidade criada pela organização do evento.

A próxima edição do evento, o Dream Route Summer, está programada para o início de 2017 e pela primeira vez será incluído no roteiro a maravilhosa Serra do Rio do Rastro, eleita uma das 10 mais belas estradas do mundo.

adblock ativo