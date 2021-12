R1M é para acelerar

Moto de corrida adaptada para uso urbano, a configuração M é a versão mais apimentada da esportiva Yamaha YZF-R1, a cultuada R1. A motocicleta de 1.000 cilindradas e 200 cavalos de potência (13.500 rpm) ganha kit-performance, com especificações mais elevadas, oferecendo ao piloto um controle maior da potência e da parafernália eletrônica.

A R1M está com melhorias, e A TARDE Autos andou, com exclusividade, na pista do Haras Tuiuti, em São Paulo. Entre os ganhos, a R1M incorporou novos sistemas. Detalhe a mais para os sistemas de controle eletrônico da suspensão, potência, tração, derrapagem e de elevação da roda dianteira, que podem ser acompanhados por um aplicativo baixado no tablet ou no celular. Mas lógico que tudo isso está também disposto visualmente no painel da moto. Nesse aplicativo é possível fazer uma tomada de tempo por volta e saber o desempenho em cada ponto do circuito.

O tanque da R1M é de alumínio escovado, o que lhe proporciona uma pintura única para cada moto. Além disso, a carenagem é feita de fibra de carbono, o que deixa a moto mais leve (pesa 199 kg). A esportiva da Yamaha tem câmbio de seis marchas, suspensão eletrônica de competição, ajustável para melhor desempenho. A R1M é fabricada no Japão. No Brasil, chega por R$ 169 mil.

A Yamaha aproveitou o evento para apresentar outras novidades da linha 2017. Uma delas é o Tricity. Une conforto e muita versatilidade para situações nas grandes cidades. Possui três rodas e dupla suspensão na dianteira. O modelo tem muita estabilidade nas curvas e oferece confiança para o piloto. A sensação na pilotagem é a mesma de um scooter, já que as rodas dianteiras têm suspensão independente, inclinando em curvas.

A Tricity é fabricada nas versões de 160 cc e 125 cc. É vendida na Europa, Japão e na Tailândia, onde é fabricada. Não há previsão de vendas no Brasil. O modelo tem rodas de aro 13, refrigeração líquida e tanque com 7,2 litros. Sob o reservatório, espaço para transportar um capacete.

O fotógrafo viajou a convite da Yamaha do Brasil

