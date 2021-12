Quem dá mais?

Há tempos carros antigos são investimentos com retorno garantido a seus proprietários. Estudo divulgado pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV EAESP) no final do ano passado revelou quais carros clássicos (aqueles com no mínimo 30 anos, mantidos em condições originais e preservados em bom esta do) mais subiram de preço nos últimos dez anos. A campeã foi a Kombi “Corujinha” (1968 a 1975), que valorizou 135,1% acima da Selic.

E se os valores são altos entre os nacionais, o que dizer dos clássicos que frequentam as estradas, garagem e eventos internacionais? Listamos aqui os dez mais valiosos já arrematados em leilões.

1 – Ferrari 250 GTO 1962: US$ 38.115.000 (R$ 123.896.619)

É tão desejado porque...tem DNA de corrida e apenas 39 foram produzidos

2 – Ferrari 335 Sport Scaglietti 1957: US$ 35.711.359 (R$ 116.083.343)

É tão desejado porque...apenas quatro unidades fabricadas, uma delas venceu o Grande Prêmio de Cuba de 1958, com Stirling Moss ao volante

3 – Mercedes-Benz W 196R 1954: US$ 29.650.095 (R$ 96.380.598)

É tão desejado porque...venceu os GPs da Alemanha e da Suíça em 1954, guiado pelo pentacampeão de F-1 Juan Manuel Fangio

4 – Ferrari 290 MM 1956: US$ 28.050.000 (R$ 91.179.330)

É tão desejado porque...foi criada para correr a edição de 1956 da lendária Mille Miglia, também com Fangio ao volante

5 – Ferrari 275 GTB/4 S N.A.R.T. Spider 1967: US$ 27.500.000 (R$ 89.391.500)

É tão desejado porque...só dez foram feitas, sob encomenda do representante da Ferrari nos EUA

6 – Ferrari 275 GTB/C Speciale 1964: US$ 26.400.000 (R$ 85.815.840)

É tão desejado porque...apenas três exemplares foram construídos, e esse era o único à venda

7 – Aston Martin DBR1 1956: US$ 22.550.000 (R$ 73.301.030)

É tão desejado porque...foi um dos ícones das 24 Horas de LeMans de sua época, e se tornou o carro britânico mais caro já vendido

8 – Jaguar D-Type 1955: US$ 21.780.000 (R$ 70.798.068)

É tão desejado porque...é outro ícone das 24 de LeMans, tendo vencido a prova na edição de 1956

9 – Alfa Romeo 8C 2900B Lungo Spider 1939: US$ 19.800.000 (R$ 64.361.880)

É tão desejado porque...os Alfa Romeo 8C 2900 do final dos anos 30 estavam entre os mais potentes e prestigiados esportivos de sua época

10 – Ferrari 250 GT SWB California Spyder 1961: US$ 18.649.760 (R$ 60.622.909)

É tão desejado porque...exibida no Salão de Paris de 1961, foi comprada logo em seguida pelo ator francês Alain Delon

