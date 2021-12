Quarta geração do RAV4 está mais moderna

A nova geração do Toyota RAV4 foi lançada nesta segunda-feira em Itatiba e chega na semana que vem em todas as concessionáras do Brasil. Sem estepe pendurado na tampa do porta-malas, o novo RAV4 terá três versões de equipamentos - com preços entre R$ 96.900 e R$ 119.900 - e duas opções de motor (2.0, de 145 cv, e 2.5, de 179 cv, ambos movidos a gasolina).



A Toyota já havia mostrado o modelo em eventos internacionais pelo mundo afora e traz, em sua versão de entrada, um utilitrário com visual totalmente renovado e equipado com motor 2.0 l 16V a gasolina, com 147 cavalos de potência máxima, e câmbio CVT com opção de trocas manuais na alavanca. Este modelo tem ainda bancos revestidos em tecido, direção hidráulica, ar-condicionado, duplo airbag, freios com ABS, sensor de ré, computador de bordo com sete funções e rádio com Bluetooth. A tração será 4x2.



Mas há novidades nos outros dois modelos. A versão intermediária do RAV4 tem preço sugerido de R$ 109.900 e inclui a tração 4x4. O motor e o câmbio serão os mesmos. Nesta configuração, o consumidor tem ar-condicionado duas zonas, câmera de ré, bancos forrados em couro e airbags dianteiros, laterais e de cortina. O motor do RAV4 top de linha será um 2.5, que rende até 179 cv, também a gasolina. Equipamento exclusivo da versão será o teto solar elétrico.

