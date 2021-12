Quantos km/litro faz seu carro?

Qual foi a média que você, caro leitor, alcançou na última vez em que mediu o consumo de combustível do seu veículo? Sabe o que é sílica? E o que existe sob o carro, você já viu?

Nenhuma fabricante concebe um carro, um caminhão ou uma moto atualmente sem focar na eficiência energética – que, em resumo, é conciliar a máxima autonomia com o mínimo de gasto de combustível.

Exemplos não faltam. Tecnologia antes restrita a modelos de luxo e que a Fiat popularizou entre seus carros de entrada (Uno e Mobi) é o sistema start-stop, que desliga o motor em paradas breves (como no semáforo, por exemplo) e o religa automaticamente. Segundo a empresa, o recurso responde por até 20% na redução do consumo.

Em modelos mais sofisticados, como o novo Chevrolet Camaro, quatro dos oito cilindros podem ser desativados em velocidades de cruzeiro. Quando o motorista afunda o pé no acelerador demandando potência, os cilindros adormecidos voltam a trabalhar automaticamente, sem você perceber.

Respondendo as últimas duas perguntas, sílica é um composto utilizado em alguns pneus para diminuir o atrito deles com o solo, fazendo o carro rolar mais “solto” e assim economizar. Ficou popular no VW Polo Bluemotion, lançado em 2009 e já fora de linha.

No recém-lançado Fiat Argo, por exemplo, há um kit aerodinâmico sob o carro para ajudar na passagem de ar sob o veículo, diminuindo o arrasto aerodinâmico, um dos inimigos da eficiência energética. “Essas peças não são fáceis de projetar e não são baratas”, justifica Sandro Soares, engenheiro da FCA (grupo formado por Fiat e Chrysler).

Já a primeira questão apenas você pode responder. Veja abaixo dicas para economizar combustível.

