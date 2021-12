Qual será o futuro do Toyota Corolla esportivo?

A Toyota dá indícios que o novo Corolla esportivo terá motorização híbrida. O novo motor já está disponível na Europa com o modelo sedã. Outro modelo da montadora japonesa que está fazendo muito sucesso por lá é o SUV C-HR, que também é comercializado com motorização híbrida. Assim, a versão hatch tem tudo para chegar à linha 2019 com motor híbrido, tal qual o Prius oferecido com sucesso em todo mundo.

A Toyota quer conquistar espaço em um mercado novo, hoje dominado pelo Volkswagen Golf GTI, Peugeot 308 GTI, Honda Civic Type-R e Renault Mégane R.S no caso do mercado europeu. Segundo a imprensa europeia, a montadora japonesa não tem foco em economia de combustível e sim em performance para o hatch. É muito provável que o modelo chegue equipado com um motor turbo, aliado a um elétrico.

O Corolla esportivo em nada deve parecer com a versão XRS, que ganhou apenas detalhes externos diferentes aqui no Brasil. Este será um modelo que além do motor turbo, ganhará uma nova suspensão, transmissão e claro, visual mais arrojado.

E no Brasil?

Ainda não é possível cravar que o modelo desembarque por aqui, por vários motivos. Primeiro: tradicionalmente a Toyota não oferece o Corolla em outra configuração. Só no passado apostou na perua Fielder por alguns anos. Segundo: acaba de lançar o Yaris, que essencialmente é um hatch que deverá concorrer como Honda Fit. Da mesma forma, a Toyota caminha para lançar o Prius com motor a etanol, como a própria montadora já antecipou. Aproveitando os incentivos do Rota 2030, é bem capaz que o Prius tenha preço competitivo por volta dos R$ 100 mil e fique com o nicho dos consumidores que esperam modernidade na solução mecânica, mas que não gostam do Corolla.

