Q3 tem nova versão com motor 1.4

Mesmo em crise, as montadoras de veículos estão mantendo seus investimentos e calendários de lançamentos no Brasil. Seguindo o caminho inverso, as marcas premium - Jaguar Land Rover, BMW, Mercedes-Benz e Audi - contabilizam boas vendas em todo o Brasil, especialmente nos estados da região Nordeste. A alemã Audi, por exemplo, avança no segmento de crossovers, ofertando o Q3 produzido no Paraná.

De lá, sai a nova configuração Ambition com motor 1.4 TFSI, gasolina e 150 cavalos (o mesmo que equipa o VW Golf e Jetta nacionais), com tração dianteira e câmbio automático S tronic de seis velocidades. O Q3 Ambition é um crossover com amplo pacote tecnológico ofertado pela marca das argolas. A TARDE andou com exclusividade na nova configuração - que tem preço de R$ 169.990. Não há quem não resista ao pacote mecânico ajustado e todos os itens dispostos pela Audi no seu crossover de entrada.

Agora, o Q3 sai nas versões Attration 1.4 TFSI S tronic (R$ 142.990), Ambiente 1.4 TFSI S tronic (R$ 153.990) e nas variações Ambiente - 2.0 TFSI S tronic quatro, de 180 cavalos (R$ 176.990), e Ambition 2.0 TFSI S tronic quattro, de 220 cavalos (R$ 203.990).

Na pegada mais tecnológica, o novo Q3 Ambition ganha pacote com Audi Drive Select, keyless entry, alerta lateral que auxilia o motorista nas mudanças de faixa, sistema de partida sem chave, som Bose e auto park com câmera de ré com imagens estampadas no moderno multimídia. Ai, o carro salta para R$ 179.990.

O Q3 tem peso próximo dos 1.405 quilos, tendo uma capacidade de 460 litros no porta-malas. Assim, é possível transportar malas para viagens até mais longas. É na estrada e, especialmente, na cidade que a Audi mostra as qualidades do crossover Q3. De suspensão ajustada para a nossa buraqueira, o carro da Audi se sai bem e anda com desenvoltura, mesmo tendo um motor pequeno 1.4. No entanto, é um propulsor turbinado e entrega sua potência na faixa dos 5 mil e 6 mil giros, com torque de 250 Nm já nos 1.500 rpm. A transmissão é das melhores e se encaixa tanto no motor 1.4 quanto no 2.0 TFSI, com 220 cavalos de potência.

O Q3 made in Brazil chega com a versão Ambition 1.4 TFSI e traz acabamento em alumínio, volante esportivo com aletas atrás para a troca das marchas, start/stop, ar-condicionado automático, computador de bordo, controle de cruzeiro e banco com sistema Isofix. Os bancos são em couro, há airbags para todos, freio de estacionamento eletrônico e sensores de chuva e crepuscular. Tudo é para garantir o luxo do motorista e demais passageiros a bordo.

