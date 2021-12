Punto é uma atração quase fatal

O conjunto frontal dos hatchs da Fiat é praticamente o mesmo no Palio, Punto e Bravo. Nada contra ao padrão global que, no caso do Punto, valorizou o hatch compacto da Fiat. O Punto está remodelado visualmente e é um modelo com uma gama completa.

Sua versão de entrada Attractive vem com transmissão manual de cinco marchas e o motor 1.4 Evo flex, de 88 cavalos de potência a 5.750 rpm e torque máximo de 12,5 kgfm a 3.500 rpm quando abastecido com etanol - o mesmo propulsor que equipa o irmão menor Uno.

De série, o Punto Attractive 1.4 vem com direção hidráulica e volante com regulagem de altura, air bag duplo e sistema de freios ABS, pneus 185/60 R15, vidros elétricos dianteiros com um toque e antiesmagamento e computador de bordo.

Tem ainda lanternas traseiras de LED, banco do motorista com regulagem de altura, abertura interna da tampa do tanque de combustível, desembaçador do vidro traseiro, limpador traseiro, My Car Fiat, copinho móvel e vários porta-copos (portas e console central), porta-óculos, travas elétricas e travamento automática das portas a 20 km/h.

Infelizmente, ainda reina por aqui a oferta de equipamentos em pacotes de itens opcionais. Por isso, o necessário sistema de ar-condicionado entra na listinha de opcionais, como também os vidros traseiros e retrovisores elétricos. A oferta é maior e inclui os faróis de neblina, alarme antifurto, roda em liga 15", chave-canivete com telecomando e rádio CD/

MP3 com USB. O sistema Blue&Me é ofertado como opcional em todas as versões, com exceção no esportivo T-Jet. O Punto Attractive 1.4 parte dos R$ 38.570. O hatch tem retrovisores na cor da carroceria e o porta-malas tem sistema Logo-Push para a abertura do compartimento de 280 litros de carga.

Avaliação

O hatch Punto é um veículo agradável. Possui bom espaço interno - dá para transportar três pessoas confortavelmente no banco traseiro - e sua dirigibilidade é prazerosa tanto na cidade como também em situação de viagem. A Fiat instalou o motor 1.4 Evo flex no Punto Attractive e, para tanto, fez ajustes mecânicos, como o uso de um comando com fase continuamente variável, denominado de CVCP, sistema que permite uma variação inteligente de até 50° na fase entre eixo-comando de válvulas e virabrequim. Tudo isso para melhorar a economia do combustível e a performance do carro, que é mais pesado ao ser comparado com o pequeno Uno.

O Punto Attractive 1.4 testado por Classiautos dispensou o volante multifuncional, equipamento útil para quem deseja estar com todos os comandos às mãos e tem valor sugerido de R$ 2.884. Sua cor metálica vermelho oppulence sai por R$ 1.032, e é um diferencial no meio dos carros com tonalidade não tão vibrante - preto, prata, cinza e, agora, o branco.

Neste segmento dos hatchs médios compactos, o Punto briga com os modelos C3, Sonic, New Fiesta e Polo. A Fiat oferece o hatch também nas seguintes versões: Essence 1.6 16V - R$ 41.750; Essence 1.6 16V Dualogic - R$ 44.140; Sporting 1.8 16V - R$ 46.400; Sporting 1.8 16V Dualogic - R$ 48.770; e o esportivo T-Jet 1.4 16V Turbo - R$ 55.740.

