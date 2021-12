Punto e Bravo deixam catálogo da Fiat à espera do Argo

Há 10 anos no mercado, o Fiat Punto, seguido pelo Bravo, de 2011, foram dois hatches importantes para a Fiat, antes acostumada ao breve sucesso do Stilo e alguns insucessos entre modelos médios anteriores. O Punto equivale ao Palio na Europa, lançado por lá em 1993, e o Bravo é um esportivo que teve vida curta e que agora se despedem discretamente à espera do Argo, grande aposta do ano para a Fiat.

Nas concessionárias são poucas as unidades disponíveis. O Fiat Punto é vendido no Brasil com três opções de motores: 1,4 litro Fire, além do e.TorQ 1,6 e 1,8 litro. Na Europa, onde segue em produção, tem o motor 1,2 litro Fire de 69cv, 1,4 litro de 77cv e 1,3 litro Diesel Multijet e o mesmo design conhecido pelos brasileiros.

No caso do Bravo, que tem um desenho de forte inspiração na divisão de luxo Alfa Romeo, o fim será igualmente discreto como foi a sua estreia e seu desempenho nas vendas. Disponível aqui na versão 1,4 litro T-Jet e também 1,8 litro e.TorQ, sua produção foi interrompida na Europa abrindo espaço para o Tipo. Ainda restam algumas unidades nas concessionárias do país, mas seu fim é dado como certo.

E o Tipo?

Lançado em 2016, o Fiat Tipo é um hatch premium que tem feito muito sucesso disponível nas versões hatch, sedã e perua. Seus bons números refletem os dados de venda da Fiat no velho continente: foram 740 mil unidades em 2016, um crescimento expressivo frente às 653 mil unidades de 2015 e o melhor ano em cinco para a marca italiana.

Fiat Tipo

Com o lançamento do Argo, não há chance do Tipo desembarcar no Brasil. O Argo tem a plataforma X6H, uma evolução do Punto, mas que não traz o mesmo refinamento do modelo europeu. Outra vez. Ainda assim é bonito, mantendo o visual que baseia os demais modelos da marca e design marcante na lateral e traseira.

A Fiat terá assim um carro para brigar acima do Palio em várias faixas de preço com suas inúmeras versões e acabamentos, uma característica da marca. Ainda assim, o Tipo ficará só na especulação para termos novamente um modelo adaptado ao mercado brasileiro, ainda que inspirado nos europeus.

