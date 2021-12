PSA: recorde de vendas de utilitários leves

O Grupo PSA divulgou recorde de vendas no segmento dos utilitários leves na América Latina em 2017. No Brasil, ao longo do ano passado, foram 939 unidades do Peugeot Partner emplacadas, crescimento de 167% em relação a 2016, 154 unidades do Peugeot Expert e 121 do Citroen Jumpy, que foi o último a chegar, em outubro. Os números do grupo francês mostram que a recuperação econômica já puxou o segmento dos utilitários.

A ofensiva deve continuar este ano com o lançamento da nova geração do Citroën Jumper que virá em duas configurações principais, assim como a Fiat lançou em janeiro o Novo Ducato. Os dois são "irmãos" de projeto, graças a uma joint-venture que une os grupos FCA, PSA e Renault-Nissan desde 1980. Jumpy e Expert compartilham a mesma plataforma EMP2 e o motor 1.6 turbodiesel BlueHDi de 115 cv a 3.500 rpm e 30 kgfm de torque disponíveis já aos 1.750 rpm, combinado ao câmbio manual de 6 velocidades.

Segundo a PSA, o Nordeste é uma região estratégica para o grupo, devido a maior demanda por vans de passageiros justificada pela força do turismo local. Líder do segmento na Europa com 20% de participação de mercado, a gama do velho continente é mais ampla do que a oferecida aqui. Em nível mundial foram 3,6 milhões de unidades vendidas, sendo 467 mil só de veículos utilitários leves, crescimento de 16% em relação a 2016.

