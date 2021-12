Protótipo de pneu sem ar não fura nem rasga

A tecnologia nos carros já avançou muito, mas todos os motoristas ainda precisam lidar com um pneu furado ou rasgado. No Brasil, com asfaltos castigados por buracos, os borracheiros ainda faturam com os reparos. Mas talvez por pouco tempo.

A Michelin e a General Motors apresentaram uma nova geração da tecnologia de pneus sem ar para veículos de passageiros com o protótipo denominado Uptis (sigla Unique Punctureproof Tyre System). Fabricante de pneus e montadora selaram parceria para pesquisa conjunta, a qual as empresas pretendem validar o Uptis com o objetivo de aplicá-lo em modelos de passeio até 2024. Um Chevrolet Bolt EV será teste ainda este ano com esse protótipo de pneu, em Michigan (EUA).

Como o Uptis não utiliza ar, o conjunto de roda inovadora elimina o risco de o pneu ser furado ou rasgado. O protótipo é uma evolução do conceito Vision, apresentado pela Michelin em 2017, baseado em quatro pilares: sem ar, conectado, impresso em 3D e 100% sustentável (totalmente renovável ou biodegradável).

Inovação

"A General Motors está entusiasmada com as possibilidades que o Uptis apresenta e estamos entusiasmados em colaborar com a Michelin nesta tecnologia inovadora", disse Steve Kiefer, vice-presidente sênior de compra global e cadeia de suprimentos da General Motors. "O Uptis é um ajuste ideal para impulsionar a indústria automotiva para o futuro e um grande exemplo de como nossos clientes se beneficiam quando colaboramos e inovamos com nossos parceiros fornecedores".

Parceria

O Uptis Prototype é projetado para os veículos de passageiros de hoje e também é adequado para formas emergentes de mobilidade. Os veículos e frotas de amanhã – sejam autônoma, toda elétrica, de serviço compartilhado ou outras aplicações – exigirão manutenção quase zero do pneu para maximizar suas capacidades operacionais.

O Uptis apresenta melhorias inovadoras em arquitetura e materiais compostos, que permitem que o pneu suporte o peso do carro em velocidades de estrada. Essas inovações combinadas eliminam o ar comprimido para suportar a carga do veículo e promover uma economia ambiental extraordinária: cerca de 200 milhões de pneus em todo o mundo são descartados prematuramente todos os anos como resultado de perfurações, danos causados por acidentes rodoviários ou pressão que causa desgaste irregular.

