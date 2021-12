Projeto Jovens Campeões forma mecânicos inciantes em Salvador

A segunda edição do Projeto Jovens Campeões, promovida pela Escola do Mecânico de Salvador, encerrou em novembro, porém, nesta quarta-feira, 12, os mecânicos inciantes participaram da formatura da turma.

Em parceria com uma rede de serviços automotivos, a escola promoveu o projeto com objetivo de fornecer através de ação social, formação para jovens de baixa renda. Ao todo foram 10 anos que participaram do curso completo de mecânica e encerraram com capacidade para colocar os aprendizados em prática.

Os jovens passaram mais de 160 horas consumindo aulas práticas e teórica na Escola do Mecânico. Entre as pontuações do treinamento, os estudantes passaram por questões com foco em princípios da mecânica, além de metrologia e capacitação dos módulos que seriam estudados. Também houveram assuntos com foco em sistemas de suspensão, freios, rodagem e balanceamento, além de motor e lubrificação, higienização e injeção.

Os alunos também conheceram uma fábrica de pneus em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador). A unidade é uma das modernas da empresa e permitiu que os jovens tivessem acesso a um empreendimento inserido no conceito indústria 4.0, que utiliza robôs, Big Data e machine learning.

