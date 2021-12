Projeções de vendas de veículos otimistas para 2019

O bom desempenho das vendas de veículos em janeiro reforça as projeções de crescimento para 2019 na rede concessionária. De acordo com a Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), os segmentos de automóveis e comerciais leves, juntos, apresentaram alta de 8,67% em janeiro, em relação ao mesmo período de 2018, totalizando 190.752 unidades, contra 175.537.

]Os emplacamentos de veículos novos, considerando todos os segmentos (automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas, implementos rodoviários e outros) somaram 303.319 unidades, o que representa alta de 12,73% na comparação com janeiro do ano passado, quando foram emplacadas 269.075 unidades. As projeções da Fenabrave para este ano apostam em aumento de 10,1% nas vendas totais, de todos os segmentos.

Mercado local

“O cenário de 2019 é promissor e a rede está muito otimista, acreditando que as vendas de veículos na Bahia devem crescer de 8% a 10% este ano. Em decorrência da estabilidade política e da recuperação gradativa da economia nacional, com aumento da oferta de emprego e controle da inflação”, afirma Luiz Pimenta, diretor da Fenabrave-Bahia. Salvador corresponde a quase 50% de todo o volume vendido no estado da Bahia, e 65% dos veículos são vendidos para a classe C.

A rede de concessionárias do estado tem encolhido nos últimos anos. De 2012 a 2018 mais de duas mil concessionárias foram fechadas, segundo a Fenabrave-BA. Luiz Pimenta acredita que já ocorreu o enxugamento necessário e que a rede local está preparada para aproveitar o momento econômico positivo, aumentando o volume de

O diretor comercial do Grupo GNC (que representa várias marcas), Aurivalter Junior, também aposta em crescimento de vendas este ano, nos mercados nacional e local. Ele destaca, no entanto, que o grupo investe continuamente na melhoria dos padrões de serviço, instalações e no treinamento dos colaboradores. “Uma equipe treinada e motivada sempre fará a diferença em qualquer cenário e estará pronta para crescer e vencer desafios”, diz.

O gerente-geral da Columbia Chevrolet, Baviera Volkswagen e do F&I (consórcio, seguros e financiamento), do Grupo Indiana, Andersson Tolentino, compartilha das mesmas projeções otimistas para 2019. “Todos os indicativos apontam nessa direção, principalmente se houver as reformas previdenciária e tributária, necessárias para equilibrar as contas públicas, com o consequente investimento público e a geração de empregos”, afirma.

“Além disso, os juros baixos e a inadimplência diminuindo estimulam a oferta de crédito, que é a mola propulsora para o aumento das vendas de veículo”, complementa Andersson Tolentino. Ele acredita que a Bahia será envolvida nesse contexto favorável e aposta no aquecimento do mercado local.

O Grupo Columbia opera em Salvador, Itabuna, Vitória da Conquista, Santo Antônio de Jesus e Valença. Representa as marcas Chevrolet, Volkswagen, Ford, Fiat, Citroën, Kia e Ford Caminhões.

Onix na liderança

Apesar do momento de turbulência da General Motors do Brasil, que aponta incertezas no futuro, o Onix manteve a liderança de vendas em janeiro de 2019. Com 18.842 unidades emplacadas, o hatch da Chevrolet fechou o primeiro mês do ano com mais que o dobro de veículos vendidos em relação ao segundo colocado, de acordo com a Fenabrave.

“A Chevrolet é a marca líder no mercado local e nacional, registramos em Salvador um crescimento de vendas acima da média do mercado, refletindo uma liderança ainda mais consistente sobre a concorrência”, destaca o gerente regional de vendas da Chevrolet, Miguel Ângelo Brito. Ele pontua que, “além das boas perspectivas macroeconômicas, este será um ano de muitos lançamentos entre as marcas, com veículos cada vez mais tecnológicos e com melhor desempenho, gerando um fator motivador adicional, para que o consumidor busque o que há de mais moderno”.

Localmente, a Chevrolet aposta em crescimento de mercado um pouco acima da média nacional. “Desde o último ano, o Nordeste voltou a crescer no mesmo ritmo do mercado nacional e acredito que a demanda reprimida aqui é ainda maior, o que deve nos proporcionar um ano mais promissor”, pontua.

adblock ativo