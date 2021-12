Problema na suspensão: VW convoca modelos para recall

No início desta semana a Volkswagen divulgou um comunicado convocando os modelos Gol, Voyage e Up! para recall. O problema acontece por uma má fixação na suspensão dianteira esquerda. O Golf também foi chamado, mas com problemas no airbag, dispositivo de segurança obrigatório nos carros fabricados no país desde 2014.

No comunicado a montadora afirma que a uma “possível soltura do pivô” da suspensão dianteira esquerda do Up!, Gol e Voyage, o que pode ocasionar graves acidentes. Esse chamado atinge um número bem limitado de 15 unidades ano/modelo 2018/2018.

Em relação ao Golf, somente duas unidades ano/modelo 2015/2015 foram afetadas por problemas no airbag do passageiro que pode lançar fragmentos da carcaça que envolve a bolsa inflável contra os passageiros, podendo causar ferimentos graves ou até fatais.

Ainda segundo a montadora, o serviço dos três primeiros modelos citados deve demorar aproximadamente 30 minutos. A previsão do Golf é de uma hora.

Confira abaixo o número dos chassis que precisarão passar pelo recall:

Gol: JT091835 à JT105117

Voyage: JT091835 à JT105117

Up!: JT547691 à JT550181

Golf: WVWHD6AU9FW102186 e WVWHE6AU2FW105363

Para agendar o atendimento e mais informações, a fabricante oferece o telefone 0800 019 8866 e o site www.vw.com.br

adblock ativo