Prius chega para popularizar híbrido

A Toyota é a marca pioneira no desenvolvimento dos carros híbridos no mundo. E foi justamente o Prius que abriu o caminho dos modelos verdes em 1993 no Japão. Agora, a marca japonesa quer incentivar a matriz de motores mais ecológicos na América Latina E mais uma vez o Prius é o carro que inicia essa caminho.

A partir desta quarta, a marca japonesa inicia as vendas da quarta geração do Prius no Brasil. Na opinião de Miguel Fonseca, vice-presidente da Toyota do Brasil, o Prius tem a missão de "popularizar" a tecnologia dos carros híbridos pelo Brasil afora. O modelo tem valor sugerido de R$ 119.950, e chega ao mercado com o carimbo de ter sido o pioneiro e é hoje o híbrido mais vendido no mundo, com cerca de 5,7 milhões de unidades comercializadas.

A marca japonesa traz a quarta geração do Prius, uma mistura de hatchback com estilo fastback e sedã. O Prius chega à quarta geração com visual remoçado, reforços na estrutura e mecânica mais ajustada para combinar eficiência energética com baixos índices de emissões de CO² na atmosfera.

Importado do Japão, a Prius tem reforço na tecnologia híbrida. O carro surpreendet e tem melhores índices de consumo justamente na cidade. Isso ocorre por conta da tecnologia de regeneração de energia, alimentando as baterias por meio das frenagens. Assim, o veículo tem consumo médio urbano de 18,9 km/litro indicado pelo Programa de Etiquetagem do Inmetro. A média na estrada é de 17 km/l.

O Prius vem equipado com o motor 1.8 a gasolina, de ciclo Atkinson, com comando variável de válvulas. Ganhou recalibração para diminuir sua potência (98 cv a 5.600 rpm e 14,2 kgfm a 3.600 rpm) e melhorar sua eficiência. É auxiliado por um propulsor elétrico de 72 cv e 16,6 kgfm. Na potência combinada chega a 123 cv. A manopla da transmissão tipo CVT parece um controle de videogame.

A Toyota fez melhorias na sua estrutura, deixando o carro mais leve também, e no desenho da carroceria. Alguns acham que as linhas frontais são estranhas, mas servem para melhorar a aerodinâmica. A Toyota garante ainda segurança e conforto, incluindo sete airbags, rodas de liga leve aro 15 com aletas que melhoram o fluxo do ar, pneus com baixa resistência ao rolamento e destravamento das portas por sensor de proximidade da chave. Traz ainda alarme, controle de estabilidade e tração, além de faróis de LED, auxiliares de neblina e lanternas em LED.

Ao volante, o motorista tem o head-up display, sistema que joga informações à frente em um display colorido. O carro tem ar-condicionado digital de duas zonas, a partida do motor é por botão, há bancos em couro sintético e sistema de regulagem elétrica para o motorista. Destaque para o novo multimídia, com tela tátil de 7" e GPS integrado.

O jornalista viajou a convite da Toyota do Brasil.

