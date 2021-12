Primeiro Mustang Bullitt 2019 é leiloado nos EUA por US$ 300 mil

Apresentado pela Ford no Salão de Detroit, o novo Mustang Bullitt 2019 criado em homenagem ao filme de Steve McQueen acaba de ter o seu primeiro exemplar adquirido em um leilão realizado pela casa Barrett-Jackson em Scottsdale, no estado norte-americano de Arizona. O modelo foi arrematado pela bagatela de US$ 300 mil (o que equivale a cerca de R$ 960 mil).

De acordo com a casa de leilões, o dinheiro será doado para a Boys Republic, uma escola de tratamento e recuperação de adolescentes com problemas nos EUA, que inclusive já recebeu Steve McQueen na década de 1940.

O Mustang Bullitt é impulsionado por um motor V8 de 5.0, capaz de produzir ao menos 481 cv e 58 mkgf. A transmissão é manual e de seis velocidades.

