Primeiras impressões: XC90, um carro tecnológico

A sueca Volvo é uma das marcas premium que não acelerou seus planos de fábrica em solo brasileiro. Mesmo assim, apresenta modelos de nicho para mostrar que está bem presente no País. Lançado no mês passado, o XC90 é um veículo tecnológico, de amplo pacote de equipamentos e motorização potente.

Mais uma vez, A TARDE antecipa em primeira mão as qualidades do noviíssimo XC90, modelo que já é ofertado na Rota Premium/Volvo nas versões Momentum T6 (R$ 316 mil) e Inscription T6 (R$ 363 mil), ambas compartilham o motor 2.0, de 4 cilindros, que gera 320 cavalos de potência e torque de 40,8 kgfm entre 2.200 e 5.400 rpm, auxiliado por um sistema turbo supercharger e uma transmissão automática de 8 velocidades.

O carro é a expressão do programa de tecnologias da Volvo, que possui planos consistentes de comercializar veículos 100% autônomos e com recheio de modernidade a partir de 2017 no mundo. O XC90 é o primeiro de muitos modelos que devem entrar na era avançada da digitalização e da conectividade total.

De prima, o utilitário premium mais parece uma perua - a chamada station wagon - pelas suas formas. Tem porte avantajado - são quase cinco metros de comprimento (exatos 4,88 metros) e uma distância de entre-eixos de 2,93 metros - e foca no conforto, performance e na tecnologia. Seu acabamento interno é um primor como, também, os detalhes que valorizam a carroceria do XC90.

A Volvo não descuida em nada. Seu conjunto ótico traz o mais moderno sistema full led - com filetes e fachos de luzes de ampla iluminação para garantir a boa visibilidade. Destaque para o desenho do farol inspirado no martelo de Thor. Sua traseira também é imponente e segue as linhas modernas.

Ao volante

O Volvo XC90 é o suprasumo do conforto e do bem-estar a bordo. Andamos na versão topo da gama Inscription T6 com um pacote de equipamentos que deixa todos com os olhos bem abertos. Fruto dos investimentos da chinesa Geely - que controla a sueca Volvo -, o utilitário esportivo XC90 esbanja tudo que é bom do mundo premium.

Roberto Nunes Primeiras impressões: XC90, um carro tecnológico

Sua versão de entrada já vem com central multimídia sensível ao toque de 9 polegadas, uma espécie de tablet para mexer em todos os sistemas do veículo, além de airbags frontais, laterais e de cortina, alerta de colisão frontal, sistema de frenagem automática para carros, pedestres e ciclistas e controle eletrônico de estabilidade. O carro tem tração nas quatro rodas (AWD), câmera de ré, controle de cruzeiro adaptativo com assistente em fila, start-stop, sensor de chuva, assistente de estacionamento, volante multifuncional, faróis de LED com sistema autodirecional, grandes rodas de 19 polegadas e tampa eletrônica do porta-malas - basta passar o pé por baixo do parachoque traseiro para abrir ou fechar o compartimento de carga.

A listinha inclui ainda um sistema de navegação com leitura de sinalização, som de 330W com 10 alto-falantes, bancos dianteiros com memória, aquecimento e regulagens elétricas, 7 lugares (assento integrado para criança), ar-condicionado de quatrfo zonas e teto solar elétrico.

A brincadeira da Volvo é deixar todos bem felizes. Assim, o XC90 Inscription garante ainda o som Bowers & Wilkins de 1.400W com 19 alto-falantes e subwoofer, bancos dianteiros com ventilação e enchimento lateral, bancos traseiros aquecíveis e encosto de cabeça elétrico na 2ª fileira. A versão é para sete passageiros e vem também com alerta de colisão traseira, de ponto cego e de tráfego lateral, além de um sistema de câmera com visão de 360°, head-up display, escapamento duplo, grade frontal cromada, suspensão a ar e rodas exclusivas de 20 polegadas com pneus 275/45.

Rivais

O Volvo XC90 entra na briga com o Land Rover Sport e Audi Q7. Nesta faixa de preço, a escolha é muito pessoal. Mas, é bom afirmar que a Volvo está um passo à frente no quesito novidades tecnológicas. Se em breve a marca sueca promete carros sem motoristas, o momento hoje é o da segurança. Assim, o novo veículo da Volvo traz o sistema auxiliar de frenagem de emergência. De acordo com as informações da Volvo, até 50 km/h, é possível fazer o carro andar sozinho, seguindo o carro da frente.

Os consultores da Rota Premium (revenda Volvo em Salvador) explicaram que o sistema funciona apenas quando as faixas na pista são visíveis e bem pintadas. O carro freia, acelera e gira o volante por conta própria, graças aos sensores a laser e câmeras que monitoram até 12 objetos simultâneos em tempo real. Isso pode ser feito também à noite. Mesmo com toda tecnologia embarcada, o motorista tem ainda suas funções ao volante. É bom ficar atento, já que as ruas brasileiras não são tão precisas nas sinalizações.

O novo Volvo XC90 pesa 2.105 kg e tem um porta-malas de 650 litros - sem o uso dos dois assentos extras. Seu alto torque mostra que o carro é bom de pista. O XC90 é um veículo de respostas rápidas. De acordo com dados da Volvo, sua aceleração de zero a 100 km/h é em apenas 6,5 segundos. O consumo de gasolina, segundo o fabricante, fica em 10,2 km/l no ciclo combinado. Em situação urbana, seu tamanho fica prejudicado pelas dimensões das nossas vias. No entanto, o pacote de sensores e câmeras auxiliares é um ponto que favorece o motorista na hora de estacionar, por exemplo. O carro tem ainda o sistema de park assist - estaciona sozinho em vagas.

