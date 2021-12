Presidente da Volkswagen renuncia por escândalo com poluente

Martin Winterkorn, presidente-executivo da Volkswagen, renunciou ao cargo nesta quarta-feira, 23, assumindo responsabilidade pela fraude em testes de emissão de poluentes executados em veículos da montadora nos Estados Unidos. Este é o maior escândalo já enfrentado pelo grupo de 78 anos.

"Estou chocado com os acontecimentos dos últimos dias. Acima de tudo, estou abismado por como foi possível um erro de tal tamanho no Grupo Volkswagen", disse Winterkorn, em comunicado.

A empresa admitiu que 11 milhões de veículos a diesel em todo o mundo tiveram um software instalado a manipulação de resultados de emissões de gases tóxicos.

Investigação

A Justiça alemã abriu nesta quarta uma investigação preliminar para apurar a falsificação de dados sobre emissões de gases poluentes em veículos a diesel da Volkswagen, informou a agência AFP.

A Procuradoria-Geral alemã decidiu investigar a Volkswagen pelas "acusações de manipulação de emissões dos veículos a diesel", revelou hoje, em comunicado, o promotor de Brunswick, ao Norte da Alemanha.

O mesmo comunicado informa que, nesta fase, será feita coleta e avaliação de dados, bem como "de várias queixas" apresentadas contra o fabricante, desde o surgimento do escândalo.

A Agência de Proteção do Meio Ambiente dos Estados Unidos acusou a empresa, na sexta-feira, 18, de falsificar o desempenho dos motores em termos de emissões de gases poluentes através de um software incorporado no veículo, enfrentando multa que pode chegar a US$ 18 bilhões de dólares (cerca R$ 72 bilhões no câmbio de hoje).

Na terça-feira, 22, a Volkswagen anunciou que mais de 11 milhões de carros a diesel em todo o mundo foram equipados com o tipo de motor que poderia distorcer os dados de emissões.

adblock ativo