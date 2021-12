Presentinhos para o dia das mulheres

Mulheres são diferentes dos homens, principalmente no quesito acessórios: adoramos um enfeitinho. Caixas para esmaltes e bijuterias, almofadas com desenhos temáticos, porta-retratos coloridos. Quanto mais fofo e meigo, melhor. Aproveitando o Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta sexta-feira, fomos às ruas encontrar itens femininos que podem deixar seu carro ainda mais sua cara. Ou, se você for homem, para presentear uma amiga, namorada ou esposa neste dia especial. Gosta de oncinha? De caveira? Da cor rosa? Da moda "keep calm"? Aqui tem.

Enfeite de Retrovisor - A fabricante Dajuju oferece alguns itens para os veículos, como estes enfeites para o retrovisor. Custam na faixa de R$ 21 e são encontrados na Kanukas (Shop. Paralela), AZ Presentes (Salvador Shopping) e Splash (Iguatemi).

Kit Caveirinha - A Dajuju vende também coleções: a da caveirinha com almofada (a partir de R$ 29), porta-documentos (R$ 10) e lixeira; e a de oncinha, com estes e mais o chaveiro (R$ 16).

Lixeirinha - São várias lixeirinhas no catálogo Dajuju. Há a famosa Keep Calm (and putz, que trânsito; and siga em frente); 'Certas amizades valem a pena, mas a nossa vale a galinha inteira'; 'Meu carro 100% limpinho e cheiroso'; 'Vou ali e já volto'; entre outras.

Acessórios Pink - A Salvador Tuning tem itens tradicionais em cor-de-rosa. Há aplique para maçaneta (R$ 20), manopla de freio de mão (R$ 12), de câmbio (R$ 10), capa de retrovisor (R$ 38) e de volante (R$ 15) e pedaleiras (R$ 25). A loja tem dois pontos: Via Expressa e Baixa de Quintas, além de vendas pelo site.

