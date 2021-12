Presentes natalinos para o possante

Fim de ano e Natal é tempo de presentear amigos e familiares, então uma boa ideia é aproveitar e dar um upgrade no companheiro do dia a dia. Afinal, ele merece o mimo por ter acompanhado motoristas e passageiros por dezenas de milhares de quilômetros ao longo do último ano. Para continuar oferecendo conforto e certo estilo, presentear o carro é também ganhar um estímulo para si próprio, e vale tudo: telas multimídia, manoplas e pedais diferenciados e uma infinidade de acessórios são só algumas opções. Em tempos de personalização em alta, tem de tudo para presentear o carro ou a motocicleta.

Há uma série de presentes, na linha do som automotivo, rodas com visual diferenciado e pneus esportivos, além de manoplas, volantes, kit de pedaleiras e tapetes que podem embelezar o carro. Pensando nisso, a equipe de A TARDE fez uma listinha e pesquisou preços para você escolher o melhor presente natalino. Na prática, o mimo é para o carro, mas quem vai usufruir é o dono.

Telas multimídia, manoplas e pedais diferenciados são algumas opções para incrementar seu veículo

A maioria dos carros vendidos atualmente já é equipada com central multimídia, mas se o seu não tem, bombar o som e incluir uma telinha touch pode ser uma ótima opção. O multimídia reúne geralmente aparelho de som, DVD e rádio, além de conectividade via bluetooth, que é bem prática. As centrais saem por a partir de R$ 850 com a instalação e mudam bastante a experiência a bordo.

Alguns detalhes que fazem toda a diferença também podem estar incluídos na lista. O suporte de celular é muito bem-vindo e auxilia o motorista, além de ajudar na atenção ao trânsito e custa pouco, cerca de R$ 15. O apoio de braço deixa o carro mais esportivo e confortável, além de servir como porta-objetos (preço médio de R$ 150). Para ficar de "roupa" nova e incrementar ainda mais o possante, as opções começam pelo preço de R$ 30, por exemplo. É o caso de uma manopla de câmbio para mudar uma peça que o motorista manipula todo o tempo. Os pedais também garantem esportividade. Há uma variedade de pedaleiras, muitas com desenho diferenciado. É possível encontrar opções coloridas e cromadas por a partir de R$ 25. Quem quiser gastar mais, é possível instalar bancos de couro – com preço médio de R$ 1.200.

Para os adeptos da esportividade, um jogo de rodas esportivas sai por R$ 1.400. Para quem gosta de um perfume, há aromatizantes que custam a partir de R$ 25 e há boas novidades com perfumes de longa duração ou inspirados em fragrâncias famosas.

