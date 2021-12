Presente para o Natal da Pioneer

A Pioneer, marca de produtos eletrônicos de áudio e vídeo, está com opções para quem quiser presentear o carro neste Natal. São dois modelos de players, além de uma opção de alto-falante.

A primeira sugestão é para os que gostam de economizar: trata-se do media receiver DVH-7580AV, que custa R$ 429,00. Ele reproduz arquivos digitais de todos os formatos, sem precisar de CDs ou DVDs e utilizando dispositivos com entrada USB. O som ainda possui uma tela integrada de 3 polegadas.

Outro modelo é o DVD player AVH-P6380BT. Indicado pela sofisticação, o sistema tem a assinatura do grande tricampeão mundial de F1, Ayrton Senna. O produto é edição limitada, e parte da renda acumulada com a venda deste será destinada ao Instituto Ayrton Senna. Com o valor de R$1.899,00, o DVD player oferece tecnologia Bluetooth e tela de 7 polegadas.

Para um sistema de som completo, a última dica da Pioneer é o alto-falante de 3 vias TS-1730BR. O produto, que conta com woofer com cone de polipropileno, é produzido no Brasil e custa R$104,99.

