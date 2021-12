Preparadora AC Schnitzer chega ao Brasil

A Strasse, empresa brasileira conhecida por trazer marcas de esportivos ao país, oficializa a chegada de mais uma customizadora alemã: a AC Schnitzer, que chega ao mercado nacional com seis modelos disponíveis.

A marca estreia com 5 versões para modelos do BMW e o Mini Cooper JCW ACS. Segundo Julico Simões, CEO da Strasse, todos os modelos à gasolina existentes na Europa farão parte do portfolio. “Também traremos algumas versões diesel, totalizando 27 modelos – 25 BMW e 2 Mini”, revela .

O M2 e o M3 ACS são equipados com motor e de 430 vc e 510 cv respectivamente. No M2 ACS, são 580 Nm de torque e a aceleração de 0 a 100 em 4,1 segundos. Já no M3 ACS, são os 645Nm de torque que impulsionam o carro aos 100km/h em 4 segundos.

A Strasse apresenta ainda o 320 ACS, com 245 cv e 350Nm de torque. O modelo intermediário da série 3 é o 328 ACS, com 294 cavalos, motor 2.0, turbo e 420Nm de torque. O SUV X4 ACS virá em duas versões. O motor turbo, que rende 294 cv e 420 Nm de torque ou o propulsor de 360 vc e 500 Nm de torque.

