Prazer, Lifan X70

Exceção feita à Chery, as chinesas se concentram em SUVs no Brasil. Lifan e Jac desistiram de vender compactos ou sedans por aqui, apostando em utilitários esportivos de tamanhos diversos.

A Jac acabou de lançar o T40 e já experimenta o S7, ainda não confirmado. Se vier, provavelmente se chamará T70 e será o topo de linha, acima do T5 e do T6.

Nas concessionárias Lifan, o X60 reestilizado e com câmbio CVT ainda é novidade, enquanto os vendedores anseiam pelo X80.

Com 4,82 m de comprimento, quer ser uma opção mais barata na comparação com rivais de mesmo porte - Hyundai Santa Fe, por exemplo. Executivos da Lifan do Brasil estimam preços entre R$ 100 mil e R$ 120 mil, enquanto a concorrência está na faixa dos R$ 180 mil. Virá com boa lista de equipamentos e motor 2.0 turbo.

Depois dele será a vez do X70, flagrado aqui com exclusividade. Será o intermediário entre X60 e X80. Equipado com motor 2.0 de 141 cv, custará em torno de R$ 80 mil, peitando caras como Hyundai iX 35 e Jeep Compass.

A marca tem ainda, já pronto, um SUV com jeitão de Maserati e interior luxuoso. Mas esse é assunto para outro dia.

