Pouco espaço e mais versatilidade

Os hatches continuam sendo os queridinhos do público brasileiro. De acordo com o relatório da Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), os modelos de carroceria hatch somam 49% das vendas entre os meses de janeiro e março deste ano.

Os compactos são ideais para jovens solteiros, urbanos e casais sem filhos que carregam poucas bagagens. Econômicos e que não pesam muito no bolso, os modelos contam com limitações no quesito tamanho e os consumidores podem passar aperto com o porta-malas.

De forma geral, os sedãs são melhores para carregar bagagens, mais especificamente malas e afins. Mas isso depende muito da dimensão e da abertura do compartimento de carga. No caso dos hatches, a abertura da tampa é completa, e a altura do porta-malas ajuda a encaixar até três malas de tamanho médio. Para o espaço se tornar ainda maior, o ideal é o banco ser rebatível, como é o caso do Nissan March que, com o banco rebatido, é possível carregar até uma bicicleta.

Junto com o March, a lista dos hatches nacionais inclui modelos como o Fiat Mobi, Volkswagen up! e Ford Ka, boas opções de uso urbano e que tem lá suas qualidades na proposta de subcompactos. Esses modelos são pequenos e, no máximo, medem 3,8 metros. Tem motor de baixa cilindrada, ideal dentro do ambiente urbano. Eles são fáceis de estacionar em lugares menores e transitar nas vias das grandes cidades.

Um modelo que se encaixa nessa categoria é o novo Fiat Mobi, lançado no mercado nacional. O modelo tem comprimento de 3,56 metros e 2,30 metros de distância entre-eixos. Para amenizar o pouco espaço tanto interno quanto do porta-malas - 235 litros -, o recém lançado oferece o Cargo Box, uma caixa organizadora para transportar objetos no compartimento. O modelo custa a partir de R$ 31.900.

O Volkswagen up! tem um porta-malas com 285 litros de capacidade volumétrica, sendo que esse volume pode ser dividido em dois sub-compartimentos por meio do sistema S.A.V.E, oferecido como opcional na versão Take Up!, onde é adiconada uma placa divisória horizontal que altera a profundidade do porta-malas, ajuda na organização de pequenos objetos e é capaz de sustentar até 100 kg. O espaço comporta até um carrinho de bebê. A Ford investiu nos porta objetos do Ka e deixou o porta-malas com apenas 257 litros.

