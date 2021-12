Posicionado acima da Equinox, Blazer 2019 surge nos EUA

Esqueça tudo o que você conhece sobre a Blazer no Brasil. Esta semana a Chevrolet divulgou fotos e informações da nova Blazer 2019. O modelo chega para ficar em uma categoria acima da Equinox e abaixo do grandalhão Traverse. Por enquanto, a GM Mercosul não se pronunciou se o modelo desembarcará por aqui mas certa é a sua chegada.

Por fora, o modelo é visívelmente inspirado no Camaro SS bastante anguloso e esportivo. Com visual agressivo a nova Blazer tem seus princípios de estética baseados nos muscle cars da marca. A plataforma é derivada do Cadillac XT5 e será fabricado em Ramos Arizpe, México, motivo que reforça nossa afirmação: certamente a nova Blazer virá ao Brasil.

Segundo o site GM Authority, o modelo chegará equipado com três opções de motorização; 2.0 turbo, ainda sem informações sobre torque e potência , o 2.5 Ecotec SIDI com 194cv, o mesmo que equipa a S10 vendida por aqui. Nas versões topo de linha o motor séra um V6 3.6 SIDI com 309 cavalos e 37 kgfm.

A tração da nova Blazer será integral, e deve ser o mesmo presente na Equinox. Além disso, a nova Blazer terá também o Traction Select, que é um seletor de modos de condução que podem ser acionados com o carro em movimento.

.

A Chevrolet Blazer 2019 vem ainda com sistema de monitoramento em 360 graus, controle de cruzeiro adaptativo, câmera de guiagem para engate do reboque, controle dinâmico de estabilidade de reboque, alerta de faixa com correção, frenagem automática de emergência, alerta de colisão, tela de multimídia de 8 polegadas, cluster digital, banco traseiro com ajuste de distância, entre outros.

Os valores ainda não foram divulgados nem mesmo sua data de estreia. Portanto esqueça tudo o que você sabe sobre a Blazer pois logo mais esse refresh vai significar uma guinada nos SUVs mais caros da Linha General Motors.

.

adblock ativo