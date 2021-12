Portadores de deficiência têm desconto no carro zero

Algumas cidades brasileiras ainda deixam muito a desejar na questão de adaptações nas ruas para portadores de necessidades especiais. As más condições de conservação das calçadas e a falta de rampas, por exemplo, dificultam a vida dessas pessoas, mesmo que a Constituição brasileira lhes assegure o direito de ir e vir livremente.

Mas qualquer deficiente físico pode ter autonomia para dirigir normalmente e, além disso, pagar mais barato na hora da compra do carro zero-quilômetro. Pessoas portadoras de deficiência e patologias que dificultam ou impedem a mobilidade têm direito a adquirir veículos com isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS), e cerca de 8% de imposto de desconto sobre o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e o Imposto sobre Operações de Crédito (IOF) na primeira compra. Os benefícios resultam em abatimento de até 25% no preço de um veículo novo, mas o processo de compra não é simples.

Poucos sabem desses descontos, que, de acordo com o diretor de habilitação do Detran, Mário Galrão, se estendem também para o responsável por algum deficiente. Basta ter o laudo da Receita Federal assinado por um médico que trabalhe em um estabelecimento credenciado ao Sistema Único de Saúde (SUS). "A lei de isenção 8.989, de 24/02/1995, vigora há mais de 20 anos, mas, em 2013, foi estendida a familiares de deficientes que não podem dirigir", explica. Entretanto, esses benefícios somente são válidos se o veículo tiver preço inferior a R$ 70 mil e for de fabricação nacional ou produzido em países do Mercosul. Se o valor do carro for maior, a isenção é só do IPI.

A pessoa com deficiência pode comprar um carro zero-quilômetro modelo que atenda a suas necessidades, como, por exemplo, equipado com câmbio automático. Para modificações mais complexas, o cliente precisa levar o carro para empresas especializadas realizarem o serviço. Em Salvador, a RM Adaptações, representante da multinacional italiana Kivi, tem parceria com a maioria das concessionárias da cidade. Assim, toda parte burocrática da isenção, emplacamento e serviços de adaptações são feitos pela própria empresa. Em média, em 40 dias o cliente já pega o carro pronto para o uso.

Devido a uma cirurgia de coluna, o contador Ricardo Faria, de 45 anos, passou a sentir fortes dores ao dirigir um carro com câmbio manual. No início deste ano obteve a isenção de impostos e comprou um Peugeot 2008 Allure automático de R$ 68.390, que saiu por R$ 53.405, descontados os impostos. "Foi um processo burocrático chato que durou cinco meses, mas que valeu a pena", relata.

Modelos

A escolha dos carros que serão ofertados para as pessoas portadoras de deficiência fica por conta da montadora. Cerca de 20% dos clientes da Imperial Honda de Salvador compram carros com isenção. Para atender este público, a montadora mantém há dez anos o programa Honda Conduz, especializado para pessoas portadoras de deficiências. A marca trabalha em parceria com a Cavenaghi – empresa do segmento de adaptação veicular – e oferece como opções o Fit e o City. O City 1.5 LX CVT com câmbio automático custa R$ 70.990, com os benefícios sai por R$ 54.475. Já o Fit 1.5 LX CVT, também automático, tem preço tabelado de R$ 69.590, com os descontos o preço cai para R$ 53.395.

A Nissan tem o programa especial intitulado "Mobilidade para todos", que estreou na Reatech, feira de produtos e serviços para portadores de deficiência. Um dos modelos para PcD é o SUV Kicks nacional, na versão S Direct. O carro tem preço sugerido de R$ 68.640, sem incluir isenções fiscais, equipado com câmbio CVT.

A Volkswagen tem vários modelos em seu portfólio para atender esse público, com destaque para as linhas Fox, líder de vendas, e também o Up. Elas têm versões com o câmbio automatizado i-Motion, que dispensa o pedal de embreagem. A Ford tem no seu portfólio uma lista que inclui o Ka 1.0 e 1.5 e também o modelo sedã Ka+ 1.0 e 1.5. Há ainda o Ecosport SE Direct 1.6 AT e o New Fiesta em todas as versões.

A Peugeot oferta os modelos 208, 2008 e 308. Já a Toyota e a Hyundai anunciaram o lançamento de novas versões automáticas de Corolla e Tucson. Na Fiat, apenas veículos comerciais e os importados 500 e Freemont ficam fora da negociação. Sendo assim, entra na lista o último lançamento da marca, o Argo. Junto com o hatch, estão disponíveis também o Grand Siena, Mobi, Palio Attractive, Palio Weekend e o Uno.

A Citroën passa a oferecer versões especiais dos dois modelos destinadas ao público de pessoas com deficiência. O Citroën C3 Attraction automático terá preço de R$ 41.990, enquanto o Aircross Feel automático chega por R$ 51.990. A Chevrolet mantém uma aba especial no site para atender o público com deficiência que deseja comprar o carro zero. Na página, os modelos oferecidos são: Cobalt, Cruze, Onix, Prisma, Cruze Sport e Trailblazer. A Renault tem opções como o Sandero, o sedã Logan, Duster, Fluence e o SUV Captur.

