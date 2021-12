Porsche tem novidades para Salão de Detroit

A alemã Porsche oficializou sua operação brasileira e anunciou que vai apresentar no Salão Internacional de Detroit 2016 mais um destaque de sua linha de produtos. Desta vez, estarão nos holofotes no principal evento automotivo dos Estados Unidos os modelos topo da série 911 - o 911 Turbo e o 911 Turbo S.

A fabricante de Stuttgart garante um esportivo ainda mais venenoso. Segundo dados da engenharia da Posche, os dois modelos trazem agora 15 kW (20 hp) a mais de potência. Além disso, ganhou mudanças no desenho da carroceria, ficando com um design mais refinado. O motor 3.8, de seis cilindros biturbo, do 911 Turbo gera potência de 397 kW (540 hp). O ganho de cavalaria é graças aos ajustes e modificações das aberturas de entrada dos cabeçotes, novos bicos injetores e aumento da pressão do combustível.

De série, o carro tem o pacote Sport Chrono, que altera por meio da tecla Sport Response a configuração do modo de pilotage, Assim, o motor Porsche pode proporcionar o máximo em aceleração por um tempo de até 20 segundos.

Veja as mudanças:

1. O novo volante esportivo do GT - com 360 mm de diâmetro e design adotado do 918 Spyder;

2. Pacote Sport Chrono tem tecla Sport Response (resposta esportiva), no centro do selecionador de modos. Inspirado no automobilismo de competição, ele pré-condiciona o motor e a caixa de câmbio para obter as respostas mais imediatas possíveis.

3. O chassi dos novos modelos 911 Turbo, agora com PASM (Porsche Active Suspension Management) de série, oferece uma interação ainda maior entre desempenho e conforto;

4. A nova geração do 911 Turbo adota características significativas do impactante design dos atuais modelos Carrera, complementadas por itens especiais típicos do 911 Turbo;

5. A traseira da carroceria também foi amplamente retrabalhada. Chamam a atenção à primeira vista as lanternas traseiras tridimensionais com suas luzes de freios com quatro pontos e a iluminação com aspecto de aura, já conhecida da série 911 Carrera;

6. Um novo sistema de informação e entretenimento, PCM com navegação online*, está sendo adotada nos cockpits dos modelos 911 Turbo como equipamento de série;

7. O novo Porsche 911 Turbo será lançado na Alemanha no final de janeiro de 2016 e a previsão de chegada do modelo no Brasil é no primeiro semestre de 2016.

