Porsche revela detalhes do Taycan

Aos poucos a Porsche revela mais detalhes do Taycan, modelo elétrico que será lançado no Salão de Frankfurt, na Alemanha, em setembro. Agora a marca divulga imagens e informações de seu interior, que, segundo seu diretor de design e estilo interior, Ivo van Hulten, combina elementos de design típicos da marca com elegância e simplicidade.

O painel, inspirado nas linhas do 911, é mais largo do que o volante e tem nos instrumentos de design sóbrio e curvo uma tela de 16,8 polegadas. Tudo é digital, e nota-se a ausência do conta-giros, que não existe em veículos elétricos. São quatro modos de visualização desse quadro de instrumentos: clássico (mede a potência), mapa ao centro, mapa total (omite instrumentos circulares) e puro (as informações essenciais para a condução, como a velocidade, sinais de trânsito e navegação, utilizando apenas uma seta minimalista).

Equipado com dois motores de potência superior a 600 cv

O painel central se estende pela largura do interior em forma de asa. A tela do sistema multimídia tem 10,9", com opção de mais uma tela para o passageiro. Todas as configurações do Taycan, como o Porsche Active Stability Management (Pasm), podem ser facilmente definidas na tela central por acesso direto. O usuário poderá incluir todos os aplicativos através de uma página inicial personalizável, como navegação, telefone, multimídia, conforto e Porsche Connect. Essas funções podem ser acionadas pelo comando de voz. O console central ainda possui mais uma tela touchscreen de 8,4", onde o motorista pode, por exemplo, controlar as funções do ar-condicionado.

Assim como o Porsche 918, o Taycan tem um compacto seletor no painel de instrumentos em vez da clássica alavanca de transmissão. A redução ao essencial é também evidente nas saídas de ar, em que o fluxo de ar é controlado digitalmente. Ao clicar no menu, é possível selecionar entre os modos "focused", para rápido e direcionado esfriamento da cabine, e "diffused", para um ar-condicionado sem correntes de ar. Com a climatização automática de quatro zonas, um painel de 5,9" permite operar o sistema também nos bancos traseiros.

Nos revestimentos, além do couro há materiais reutilizáveis

Nos revestimentos, além do couro clássico, há partes feitas de materiais reutilizáveis. O piso emprega fibra Econyl, que é feita, entre outras coisas, de redes de pesca recicladas. As portas e os consoles centrais podem ser de madeira, carbono fosco, alumínio ou tecido em relevo.

Tecnologia e autonomia

O Porsche Taycan é o primeiro veículo totalmente elétrico de produção em série com um sistema de 800 volts (o que há no mercado tem 400 volts). Essa tecnologia, de acordo com a marca alemã, permite alta performance de forma consistente, reduz o tempo de recarga e diminui o peso e o espaço de armazenamento.

O esportivo elétrico é equipado com dois motores (um em cada eixo) de potência superior a 600 cv, que o fazem acelerar até 100 km/h em menos de 3,5 segundos. Outras versões menos potentes também serão oferecidas. A autonomia máxima do Taycan ultrapassa os 500 quilômetros.

Painel central se estende pela largura do interior em forma de asa

Antes de o Taycan fazer sua estreia mundial em setembro, ele terá percorrido em cerca de seis milhões de quilômetros de testes. Na Porsche, os automóveis elétricos são sujeitos a rigorosos programas de testes dos automóveis esportivos com motor a combustão. Além de demonstrar seu desempenho, ele precisa provar uma utilização sem restrições em diferentes condições climáticas.

O crescente interesse fez a Porsche dobrar as metas de produção de 20 mil para 40 mil unidade: só na pré-venda a marca recebeu 30 mil pedidos, cada um desembolsando um sinal de 2.500 euros. As vendas devem começar na Europa, EUA e China no final deste ano, e algumas unidades serão destinadas ao Brasil em 2020. Os preços ainda não foram divulgados, mas por aqui deve se aproximar de R$ 1 milhão.

