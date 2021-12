Porsche quer fazer bonito no Salão de Los Angeles

O Salão de Frankfurt serviu para a alemã Porsche desvendar a versão híbrida do supesesportivo 918 Spyder, um carro com potência de 887 cavalos. A fabricante de esportivo de Stuttgart mostrará os novos 911 Turbo e 911 Turbo S no Salão de Los Angeles, que começa no dia 20 de novembro, nos Estados Unidos.

O evento americano é o típico salão para grandes lançamentos. Os holofotes da indústria do entretenimento são todos apontados para as celebridades do cinema e das artes, que desejam conhecer as grandes novidades do setor automotivo mundial.

A Porsche quer aproveitar para mostrar as novas versões do esportivo. O 911 Turbo Cabriolet e o 911 Turbo S Cabriolet2) reúnem qualidades similares e alguns características que valorizam cada uma das versões.

Sob o capô, a Porsche oferece o motor 3.8 com turbocompressor de seis cilindros que gera uma potência de 520 cv (383 kW) na versão conversível do 911 Turbo e 560 cv (412 kW) na versão Turbo S. Os esportivos são rápidos e garantem aceleração de 0 a 100 km/h em 3,5 e 3,2 segundos, respectivamente.

Para não assustar tanto assim, a fabricante oferece uma velocidade máxima de até 318 km/h. Segundo dados da Porsche, o consumo de combustível do esportivo 911 fica abaixo do limite de dez litros: ambos os modelos Cabriolet de primeira categoria atendem ao Novo Ciclo de Direção Europeu (NCDE), ostentando valores de 10,1 km/l e emissões de 231 g/km de CO2. Se comparados aos modelos anteriores, os novos 911 Turbo Cabriolet e 911 Turbo S Cabriolet têm 30 cavalos a mais de potência e são 0,2 segundos mais rápidos em termos de aceleração padrão, além de 15% mais eficientes.

Os dois modelos da Porsche possuem interior caprichado e primoroso. A versão S ostenta uma gama particularmente ampla de acabamentos, com detalhes em preto/vermelho Os bancos são de perfil esportivo e adaptáveis com a função Sport Seat Plus. São18 posições de ajuste e memória.

Além disso, os encostos dos bancos são revestidos em couro com costura dupla e o visual de diversos elementos tem acabamento em carbono. Para garantir o bem-estar, a Porsche instalou um pacote de entretenimento, com aparelho de som Bose e sistema Burmester oferecido como opcional. São opcionais também o sistema de piloto automático adaptável controlado por radar, câmera de marcha ré e o sistema de reconhecimento de sinalização de trânsito e de radares de velocidade.

adblock ativo