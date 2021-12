Porsche Panamera Turbo: Máxima esportividade em família

O Porsche Panamera Turbo deveria ser estudado através do tempo: a esportividade do motor V8 biturbo e as dimensões generosas, capazes de abrigar com conforto quatro passageiros, são elevadas à máxima perfeição. São como Oto e Efialtes, os irmãos gêmeos filhos de Poseidon e Ifimedia.

Da força bruta nasce a união singular que, colocada nos nossos tempos, mostra o que esse sedã esportivo é capaz de entregar. Seus 550 cv e elevados 78,5 kgfm de torque aparecem muito cedo, ao toque do acelerador, fazendo o ronco encorpado empurrar seus 1.995 kg com extrema leveza escalonado pelo câmbio automatizado PDK de oito velocidades capazes de fazer de 0-100 km/h em 3,8 segundos.

Por dentro, o Panamera trata a família como uma equipe de pilotos. Acabamento premium, neste caso em couro claro, presente do volante com dimensão e peso exatos, os bancos esportivos em formato de concha, e até a ignição posicionada à esquerda no painel, tudo é fiel à tradição da Porsche, apesar das dimensões generosas do Panamera com 1,93 metro de largura, 5,04 m de comprimento e 1,22 m de altura.

Os bancos são do tipo concha com desenho esportivo

Oto e Efialtes se tornaram gigantes, diz a tradição, com força descomunal, tal qual o esportivo alemão que se aproxima ao máximo do lendário 911. Se a família esperava andar a bordo de um esportivo mas ficava restrita ao seu tamanho diminuto, o Panamera resolve tudo isso sem perder o DNA.

Segurança

Os gêmeos mitológicos eram capazes de secar os mares, colocar uma montanha sobre outra e perseguir as deusas gregas até exauri-las. Em um carro com tamanha esportividade, como se fosse impossível, há uma farta linha de equipamentos de segurança que vão muito além dos 10 air bags, controle de chassi 4D, freios de cerâmica nas quatro rodas, assistente para troca de faixa e controle de cruzeiro adaptativo. Há ainda câmeras 360 graus e alerta de proximidade dos obstáculos, bem calibrados para andar na cidade onde o aviso soa apenas quando necessário.

As oscilações do piso são lidas pelo sistema do carro, que absorve as irregularidades com máxima precisão e mesmo com a suspensão calibrada para a rodagem próxima do solo, não há incômodo.

Tecnologia

Esqueça a simplicidade de alguns esportivos. No Panamera Turbo a central multimídia com tela horizontal de 12 polegadas é intuitiva e elegante permitindo controle de navegação, entretenimento e ajustes do carro como os modos de direção, altura do chassi (a suspensão pneumática favorece o controle), ar-condicionado automático com quatro saídas independentes sem falar no controle do entretenimento para os ocupantes traseiros.

O ambiente interno fica ainda mais elegante com o couro Alcântara presente no teto e nas colunas, e o teto solar panorâmico que torna o Panamera de certa forma despojado para um passeio de sábado.

Os gêmeos da mitologia não encontraram obstáculos em seu caminho, mas, devido ao seu tamanho, despertaram a ira de Zeus, segundo a história. Em termos de limitações, o Panamera Turbo tem contra si apenas o tamanho avantajado para rodar no dia a dia das cidades, mas sua versatilidade o faz capaz de encontrar qualquer situação. Em uma boa estrada, ou ainda numa pista de verdade, mostrará sempre sua verdadeira vocação.

Comparativamente, o Panamera Turbo com motor V8, que custa R$ 981 mil, encontra pela frente o BMW M6 Gran Coupe, mas também pode disputar compradores do Audi RS 7, que, apesar do porte menor, tem motor V8 de 605 cv e desempenho similar ao do Porsche.

