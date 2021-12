Porsche aposta na atualização do modelo 911

Há pouco mais de um mês para os grandes lançamentos mundiais, a Porsche aposta na atualização do modelo que foi lançado em 1963 no mesmo salão: o cupê esportivo 911. Em setembro, a marca alemã desvenda o novo GT3 RS, modelo derivado do cultuado 911. O bólido alemão - que surgiu com um motor 2.0 de seis cilindros tipo Boxer, de 130 cv de potência - foi anunciado com um propulsor de 4 litros com 500 cv de potência e 460 Nm de torque e, no Salão de Frankfurt 2015, surge como grande estrela da Porsche,

O novo GT3 RS traz uma transmissão PDK desenvolvido especialmente pela Porsche para agir com o motor de 500 cavalos. Este propulsor tem a maior cilindrada e maior potência entre os "corações" instalados nos modelos 911 já existentes. A aceleração do modelo vai de 0 a 62 km/h em 3,3 segundos e a velocidade máxima atingida é de 200 km/h em 10,9 segundos. O consumo registrado pela montadora é de até é de 22,2 km/l.

Como já é tradição da marca no esportivo 911, as alterações estéticas e mecânicas não impressionaram muito. O design continua leve, mantendo a essência do carro, que entrou para a história há pouco mais de 50 anos. O painel é feito de magnésio, a estrutura da máquina é de fibra de carbonoe há outros componentes leves feitos de materiais alternativos), que compõem a parte interna do carro, o que torna o modelo RS cerca de 10 kg mais leve do que o 911 GT3.

O design interior do 911 GT3 RS, com elementos Alcantara, é baseado no atual 911 GT3. Outra característica fundamental são os bancos desportivos, que agora são baseados nos assentos de fibra de carbono estilo balde do "super híbrido" 918 Spyder. Em resumo, mais um modelo da marca alemã que passeia entre o estilo esportivo e o de carro de corrida.

