Porsche 718 Boxster GTS e 718 Cayman GTS chegam ao Brasil

A Porsche está expadindo a gama de modelos com os esportivos 718 Boxster GTS e o 718 Cayman GTS, que já estão em pré-venda no Brasil por R$ 493 mil e 513 mil, respectivamente. A dupla germânica chega ao mercado mais potente com o motor que rende 365 cv de potência e 43,5 kgfm de torque, acoplado ao câmbio de dupla embreagem e sete marchas PDK.

O Porsche 718 Boxster GTS e o 718 Cayman GTS são equipados de série com o pacote Sport Chrono, Porsche Torque Vectoring (PTV - vetorização de torque) com bloqueio mecânico do diferencial traseiro e o Porsche Active Suspension Management (PASM - gerenciamento ativo da suspensão), que diminui a altura da carroceria em dez milímetros. Com esse combo os modelos GTS aceleram de zero a 100 km/h em 4,1 segundos e chegam a uma velocidade máxima de 290 km/h.

No design, ambos adotam um visual mais agressivo com novo para-choque Sport Design, módulos luminosos dianteiros e faróis bi-xênon escurecidos. Na traseira, os bólidos ganharam lanternas escurecidas, escapamento esportivo e logotipos GTS em preto na base das portas. As rodas são pretas de liga leve aro 20.

As cabines do Porsche 718 Boxster GTS e do 718 Cayman GTS ficaram ainda mais luxuosas com acabamento personalizado e exclusivo. Os modelos contam com bancos esportivos Sport Plus com a parte central em Alcantara, os assentos possuem múltiplos ajustes elétricos para ampliar o conforto, o paine apresenta cronômetro do Pacote Sport Chrono, posicionado na parte central. Além disso, o acabamento do volante, console central e apoios de braços também é em Alcantara, bem como outras partes do ambiente.

