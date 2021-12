Por que comprar um Toyota SW4?

Não dá pra dizer que a Toyota não cuida da família Hilux/SW4. Foi no final do ano passado que a nova geração dos utilitários estreou, com direito a estilo distinto: pela primeira vez, o SUV tem desenho próprio, se deslocando mais da picape.

Na última semana, mais novidades. A principal é a estreia da versão SR Challenge da Hilux, com tração 4x4, câmbio automático de seis velocidades e motor diesel 2.8 litros. O diferencial são os periféricos estéticos, como rodas de liga leve de 17” na cor preta, protetor de para-choques, faróis dianteiros com máscara negra, lanternas traseiras escurecidas, adesivos na lateral e traseira da caçamba com logo Hilux Challenge. No interior, uma faixa vermelha atravessa parte do painel.

Ao todo, agora são 11 configurações da Hilux (quatro com motor flex e sete movidas a diesel) e sete do SW4 (quatro flex e três a diesel), este com opções de cinco ou sete assentos.

As vendas do SW4 impressionam: com 9.208 emplacamentos no acumulado até setembro, é o nono SUV mais vendido. Fica atrás somente dos compactos.

Impressionam, sobretudo, porque pelos R$ 247.160 pedidos pelo modelo com motor a diesel, compra-se SUVs mais modernos, mais equipados e mais confortáveis ao volante. Audi Q5 e Volvo XC60, por exemplo, custam quase o mesmo, e entregam mais. Nem espaço devem, com entreeixos similar e amplo porta-malas.

Verdade que são movidos a gasolina, mas seus propulsores são mais eficientes, e na ponta do lápis se equivalerão à economia do diesel – sem falar no desempenho superior.

Também há pouco sentido nas versões flex, que partem de R$ 150 mil. Quem compra um SUV desse com câmbio manual?

Na enxurrada mundial de SUVs, exemplares como o SW4, montados sobre um chassis e grandes por fora e nem tanto por dentro, perdem a razão de existir.

Talvez sobrevivam as versões com sete lugares. Mas daí surge outra questão: as famílias não estão encolhendo?

adblock ativo