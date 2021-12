Pode ligar o ar-condicionado com veículo em alta velocidade? A TARDE esclarece corrente no WhatsApp

"Nenhum vendedor de automóvel lhe orienta sobre isso, talvez nem saibam, mas você não deve ligar o ar-condicionado do carro quando estiver em alta velocidade", afirma uma das milhares de correntes que circulam pelo aplicativo WhatsApp. Mas será que essa afirmação é verdadeira? A série “Corrente WhatsApp: boato ou verdade?”, do Portal A TARDE, responde mais essa para você.

A recomendação acima é verdadeira, mas é exclusiva para carros antigos. Isso porque, segundo o eletromecânico de uma concessionária de Salvador, Moacir Ferreira, desde 2002 houve uma evolução nos veículos para evitar qualquer problema do tipo. "Quando se usar 70% do acelerador, o compressor do ar vai desligar automaticamente para o veículo alcançar mais velocidade", explicou.

Nos automóveis mais antigos, ligar o ar-condicionado com o veículo em velocidade alta poderia dar uma fricção no equipamento, o que gera desgaste prematuro das peças.

O consultor técnico da Crimac (empresa especializada em instalação de ar-condicionado para veículos), Vitor Barreto, explica a evolução: "os aparelhos de ar-condicionado dos veículos passaram a contar com um 'sistema inteligente integrado' ao módulo do veículo".

Essa função evita qualquer tipo de defeito ao ligar o ar quando o carro estiver em velocidade acima de 70 km velocidade. Conforme o técnico, quando o condutor aumenta a velocidade para uma ultrapassagem, por exemplo, o compressor do condicionador de ar desliga automaticamente e só retoma o serviço depois de identificar uma velocidade segura para atuar (abaixo de 70 km).

A Auto Ar Colombo, oficina mecânica especializada em manutenção de ar-condicionado e ar quente automotivo, informa que o preço para manutenção do prejuízo com compressor varia entre R$ 2 mil e R$ 3 mil.

