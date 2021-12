Pode chegar ao Brasil

No Salão de Frankfurt, a eletricidade mantém a importância, com preocupação crescente em desenvolver veículos que combinem maior autonomia com potência.

Do que interessa ao Brasil, Defender e Porsche Taycan estão confirmados. O Audi A1 Citycarver tem chances de vir. Já o novo Captur não deriva da mesma plataforma do modelo brasileiro, então por aqui o Renault não muda tão cedo.

A redução drástica de espaços das próprias marcas alemãs gera ruídos. Algumas adequações estão por vir e a quantidade de visitantes na feira desta vez poderá ser crucial para sua continuidade.

Muito além dos bons produtos apresentados, as tantas áreas vazias do Salão de Frankfurt, parte delas preenchida por empresas de tecnologia e fornecedores, e a redução drástica das próprias montadoras alemãs em seus espaços, geram muitos ruídos na imprensa alemã. Associações e montadoras vão se reunir para discutir novas ideias. Enquanto isso, marcas que não quiseram investir no evento preferiram lançar novidades e atrair de forma independente os holofotes. A Kia realizou um evento para jornalistas em Frankfurt mesmo, para exibir o novo crossover XCeed. Na semana anterior, a Nissan apresentou o novo SUV compacto Juke, e a Ferrari mostrou, na véspera da abertura do evento de Frankfurt, dois novos conversíveis em sua sede na Itália. Renault e Ford ameaçaram não ir, mas no fim marcaram presença. Afinal, vale a pena gastar tanto para todos exporem ao mesmo tempo?

Confira os detalhes dos carros:

Land Hover Defender

O novo jipe em nada lembra aquele quadradão que chegou a ser produzido no Brasil. Mais moderno e repleto de tecnologias off-road e conforto, o novo Defender volta depois de três anos sem ser fabricado. No Brasil, é aguardado para chegar no primeiro semestre, ainda sem definição de versões e preços. Na Europa tem duas opções turbodiesel (de 200 e 240 cv) e duas a gasolina (300 e 400 cv) e, no futuro, ainda terá um híbrido. Herança da outra geração, as carrocerias serão do tipo 90, para até seis ocupantes, e 110, que leva sete pessoas e possui porta-malas na terceira fileira de 1.075 litros.

Mercedes-Benz VISION

Este conceito sugere como serão os futuros modelos elétricos da marca alemã, utilizando uma nova plataforma modular. No design, o cupê grande de quatro portas possui uma faixa luminosa azul que acompanha toda a lateral, e a grade é composta por 188 lâmpadas com efeitos tridimensionais. Equipado com dois motores elétricos, um em cada eixo, combinados geram 476 cv, o que lhe garante superar os 200 km/h de velocidade final. A autonomia é um de seus destaques: 700 quilômetros, e baterias que recarregam 80% em 20 minutos. Por dentro, o protótipo da Mercedes foi inspirado no interior de iates de luxo.

Hyundai 45 EV

Maior estrela da marca sul-coreana em Frankfurt, o 45 é um carro-conceito que sugere as ideias da Hyundai para futuros modelos elétricos. Inspirado no Pony Coupe Concept de 1974, tem no número 45 duas curiosidades: o cupê retorna após um período de 45 anos e também simboliza os ângulos de 45 graus expostos em seu design. No lugar de retrovisores, câmeras com lentes autolimpantes. Por dentro, sugere ser autônomo, ao permitir que os bancos girem. A Hyundai não informou detalhes técnicos. Mais do que tudo, é um estudo de estilo da marca, feito, por ora, para ser admirado.

Porsche Taycan

Primeiro Porsche 100% elétrico produzido em série, o esportivo de linhas fluidas e coeficiente de aerodinâmica de apenas 0,22 (Cx) possui dois motores elétricos que combinados entregam algo em torno de 760 cv de potência, em uma de suas versões, o que é suficiente para fazê-lo chegar a 100 km/h em apenas 2,8 segundos, algo impensável há alguns anos. O alcance de suas baterias de íon e lítio com resfriamento líquido vai a 500 km. O Taycan chega ao Brasil em meados de 2020, mas para um público muito restrito: a estimativa é que vai custar R$ 1 milhão.

BMW Concept

A imensa grade do BMW Concept 4 pode até não agradar a todos, mas, segundo a marca, suas formas foram inspiradas em cupês clássicos. Por ser tão chamativa, um de seus pecados talvez seja roubar da frente do carro os detalhes esculturais de seus faróis a laser. Ainda sobre seu design, os pequenos espelhos retrovisores contrastam com as imensas rodas de 21 polegadas. A BMW não divulgou informações técnicas deste cupê futurista, mas dá pistas do que pensa em termos de estilo para futuras gerações.

adblock ativo