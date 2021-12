Pneu de carro tem validade?

Eles rodam o tempo todo, sob o sol e chuva e muita gente esquece até mesmo de verificar a calibragem dos pneus do carro quem dirá trocá-los no tempo certo. Na hora de fazer essa substituição, muita gente troca os pneus após o alerta de um mecânico ou do borracheiro, mas é importante saber que pneus tem prazo de validade.

Feitos de borracha com outros elementos derivados de petróleo sob uma moldura de metal, o pneu é feito para durar até 80 mil quilômetros, mas as péssimas condições das vias brasileiras podem antecipar e muito a necessidade de troca. Por isso, vale a dica de ouro: calibre os pneus do seu carro pelo menos a cada 15 dias, e faça uma inspeção visual para ver se não existem pregos, ou mesmo rasgos e outros danos nos pneus, sob risco de ficar no meio do caminho em caso de problemas.

Em condições normais de rodagem, a Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos – ANIP esclarece que o prazo de garantia para os pneus é de cinco anos, a partir da data da nota fiscal de compra do pneu ou da data de compra do veículo novo.

“Na falta de um comprovante de compra do pneu, a data que pode ser considerada é a de fabricação do pneu. Para saber quando ele foi produzido, basta olhar na sua lateral. Logo depois do código DOT, encontra-se o número de série e esta informação consta os quatro últimos algarismos. Os dois primeiros dizem respeito à semana de produção e os dois últimos ao final do ano de fabricação. (ex.: 1017 [décima semana do ano de 2017]). ”, alerta a entidade.

Outra dica importante é fazer o rodízio de pneus, mudando sua ordem conforme estabelece o manual do fabricante do carro. Fazer o alinhamento da direção e o balanceamento dos pneus também pode evitar que eles se desgastem de forma desigual ou muito acelerada.

Quando trocar?

O motorista pode fazer a verificação do “Indicador de Desgaste da Banda de Rodagem", uma saliência da borracha, localizada no fundo dos sulcos dos pneus e que tem 1,6mm de profundidade. De acordo com a ANIP, “quando o desgaste do pneu atinge esse indicador, significa que já está no seu limite e sinaliza que o pneu deve ser trocado, pois passou a ser considerado ‘careca’”.