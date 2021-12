Planos da Volkswagen incluem SUV compacto

Entre as prioridades atuais da Volkswagen, o topo da lista é de entrar no segmento dos SUVs compactos. Para isso, a marca alemã irá lançar um carro com base na plataforma do próximo Polo e de outros modelos do grupo, a MQB. Assim, o automóvel vai ser rival do Mini Countryman e do Nissan Juke, além de ter dimensões parecidas com a do Audi Q2.

A inspiração vai partir do Cross Coupé, conceito que foi apresentado no Salão de Tóquio em 2011. Segundo Ulrich Hackenberg, alto executivo da Volkswagen, o veículo será adaptado para diversos mercados, incluindo versões mais básicas para locais emergentes e modelos premium para a Europa.

