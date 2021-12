Pioneer traz novidades no Salão do Automóvel de SP

A Pioneer do Brasil - empresa pioneira na fabricação de produtos eletrônicos de áudio e vídeo para o mercado automotivo, vai aproveitar o Salão Internacional do automóvel de São Paulo (Evento que acontece entre 30 de outubro e 9 de novembro) para exibir dezenas de produtos, dentre as novidades estão os sete modelos que fazem parte da Linha 2015 e a nova central multimídia com GPS da Pioneer.

No estande da marca, cerca de 26 modelos estarão expostos. Os produtos da linha 2015 poderão ser vistas de perto pelos visitantes que passarem no local.

Algumas das principais novidades apresentadas pela Pioneer no salão são os modelos de CD players (DEH-X6780BT, DEH-X3780UI, DEH-X1780UB), Media Receivers (MVH-X378BT, MVH-X178UI, MVH-078UB) e DVD Player 1-DIN com tela (DVH-7780AV).

Além dos modelos da nova linha, um dos destaques no estande é a Central Multimídia com Navegador GPS AVIC-F960BT. O equipamento possui tela de 6,1" multi-touch com alta resolução (WVGA) e itens de tecnologia como bluetooth. A nova central multimídia traz com exclusividade o MIXTRAX e MirrorLink, garantindo qualidade e excelência de áudio.

Dez modelos de alto-falantes também serão exibidos no evento, entre eles os três alto-falantes produzidos no Brasil:

TS-1330BR, TS-1730BR, TS-6940BR (Alto-falantes Nacionais)

TS-B350PRO, TS-B400PRO, TS-W1200PRO, TS-W1500PRO (Linha PRO-SERIES)

TS-W304R, TS-W260S4 e TS-W310S4 (Subwoofers)

Fechando a linha de produtos está os cinco modelos de DVD Players com tela e MIXTRAX, responsável pela mixagem das músicas ao estilo DJ: AVH-X8580BT, AVH-X2680BT, AVH-X1680DVD, AVH-X7580BT e AVH-3580DVD.

O Salão do Automóvel 2014 acontece entre os dias 30 de outubro e 9 de novembro, no Pavilhão de Exposições do Anhembi, Av. Olavo Fontoura, 1.209 - Santana - São Paulo/SP.

